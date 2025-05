Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta terça-feira, 27

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "O Livro do Amor" ("The Devil and the Deep Blue Sea", no título original), lançado em 2017, nesta terça-feira, 27.

O elenco conta com estrelas como Jason Sudeikis (de Ted Lasso), Jessica Biel (de A Melhor Irmã) e Maisie Williams (de Game of Thrones), entre outros. A direção é de Bill Purple.

Assista ao trailer de 'O Livro do Amor'

Qual é a sinopse de 'O Livro do Amor'?

Na esperança de encontrar seu pai, uma adolescente problemática pede para um arquiteto viúvo construir uma jangada para que ela possa atravessar o oceano.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.