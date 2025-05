Robert Benton, vencedor do Oscar de Melhor Direção por 'Kramer vs. Kramer', morre aos 92 anos

O renomado roteirista e diretor Robert Benton faleceu aos 92 anos neste domingo, 11, em sua residência em Manhattan, Nova York. A informação foi confirmada por sua empresária e assistente de longa data, Marisa Forzana, ao jornal New York Times. A causa da morte não foi divulgada.

Durante suas quatro décadas de carreira no cinema, Benton recebeu sete indicações ao Oscar, conquistando três estatuetas. Ele foi premiado pela direção e pelo roteiro adaptado de Kramer versus Kramer (1979), seu trabalho mais emblemático, além de vencer pelo roteiro original de Um Lugar no Coração (1984).

Sua primeira experiência no cinema foi como diretor do curta-metragem A Texas Romance, 1909 (1964), mas foi como roteirista que obteve seu primeiro grande sucesso e indicação ao Oscar, ao assinar o roteiro de Bonnie e Clyde: Uma Rajada de Balas (1967), um clássico de Arthur Penn estrelado por Warren Beatty e Faye Dunaway, que representou o auge da chamada Nova Hollywood.

Benton fez sua estreia na direção de longas em 1972 com Má Companhia, um faroeste estrelado por Jeff Bridges. Em seguida, ele escreveu e dirigiu A Última Investigação (1977), uma comédia protagonizada por Art Carney e Lily Tomlin, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor roteiro original.

Ele também desenvolveu uma parceria frutífera com o roteirista David Newman, com quem escreveu Ninho de Cobras (1970), Bonnie e Clyde, A Última Investigação e O Indomável: Assim é Minha Vida (1994).

Seus últimos trabalhos no cinema foram Revelações (2003), com Anthony Hopkins e Nicole Kidman, e Banquete do Amor (2007), estrelado por Morgan Freeman e Radha Mitchell.

Benton deixa um filho, John. Sua esposa por 60 anos, a artista plástica Sallie Benton, faleceu em 2023, aos 88 anos.