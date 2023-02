Rihanna poderá se apresentar no Brasil ainda em 2023, diz jornalista

Considerada uma das maiores artistas da música pop, Rihanna poderá se apresentar em solo brasileiro ainda em 2023. A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch, na noite da última quarta-feira, 8.

Segundo o portal Page Six, Rihanna fará uma turnê após sua apresentação no Super Bowl, que ocorrerá no próximo domingo, 12. Essa seria a primeira tour da cantora desde 2016, onde na ocasião ela percorreu três continentes e fez 75 shows.

De acordo Flesch, Rihanna virá entre os meses de setembro e outubro. Uma fonte ligada a cantora afirmou que houve conversas nas últimas semanas e que ela está se preparando para anunciar a turnê nos próximos dias.

Rihanna se manteve afastada dos palcos desde 2016, se dedicando às empresas de beleza Fenty Beauty e underwear Savage X Fenty. Seu último álbum foi o "Anti" e de lá pra cá, a cantora não lançou mais nenhuma produção.

Com a apresentação de Rihanna no Super Bowl, ela entra para um seleto grupo de cantores que estiveram no evento. Nomes como Michael Jackson, Madonna, Paul McCartney, Rolling Stones, Beyoncé, Lady Gaga, estão na lista. No ano passado, a performance ficou com Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar.