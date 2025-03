Quem era Wheesung, cantor sul-coreano encontrado morto em casa aos 43 anos

O cantor e compositor sul-coreano Wheesung faleceu aos 43 anos nesta segunda-feira, 10 de março. Ele foi encontrado sem vida em sua residência, em Seul.

As autoridades estão investigando as circunstâncias da morte, e há suspeitas de que a causa possa estar relacionada a uma overdose ou suicídio, segundo informações do Korea JoongAng Daily.

Quem era Wheesung?

Nascido em 5 de fevereiro de 1982, Choi Hwee-Sung iniciou sua trajetória no entretenimento sul-coreano como dançarino em 1997, antes de se consolidar como cantor solo em 2002. Embora tenha começado sob a gestão da YG Entertainment, seu primeiro álbum, Like A Movie, foi lançado por outra gravadora no mesmo ano.

Wheesung ficou conhecido por sucessos como Insomnia (2009) e Heartsore Story (2011), que marcaram sua carreira na música sul-coreana. Além disso, colaborou com diversos artistas do K-pop, incluindo TWICE, BTOB, Ailee, B1A4 e Super Junior.

Ao longo da vida, o cantor enfrentou dificuldades relacionadas ao uso de substâncias ilícitas. Ele chegou a ser processado pelo uso de propofol, sendo inicialmente condenado à prisão. No entanto, a pena foi convertida em liberdade condicional e prestação de serviços comunitários após sua confissão.

Investigações

De acordo com a mídia sul-coreana, Wheesung sofreu uma parada cardíaca em seu apartamento, localizado no distrito de Gwangjin, em Seul. Após um chamado feito por familiares, equipes de resgate chegaram ao local, mas constataram que ele já havia falecido há algum tempo, conforme relatado pelas autoridades ao Korea JoongAng Daily.

As autoridades suspeitam de overdose ou suicídio. “Não há evidências de arrombamento ou outra ação criminosa”, disse a polícia. “Estamos investigando detalhes, como a existência de uma possível carta deixada por ele.”