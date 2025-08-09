Kéfera, Whindersson, Jout Jout: por onde andam os youtubers mais famosos de 2010 a 2020?

A década de 2010 a 2020 foi um verdadeiro marco para o YouTube no Brasil. A plataforma não só se consolida como um espaço para compartilhar vídeos, mas também como um celeiro de estrelas digitais.

Famosos que conquistaram milhões de fãs com suas produções caseiras, hoje muitos desses YouTubers começam a brilhar ou seguiram para novas aventuras. Mas, por onde andam os grandes nomes dessa época?

Kéfera Buchmann: pioneira do YouTube

Kéfera iniciou seu canal 5inco Minutos em julho de 2010 com vídeos curtos, monólogos humorísticos e reflexivos como o primeiro, "Vuvuzela".

Seu estilo espontâneo e direto garantiu o crescimento rápido, tornando seu canal um dos primeiros do Brasil a ultrapassar 1 milhão de inscritos — hoje soma cerca de 8,9 milhões de inscritos.

A atriz e influenciadora expandiu sua carreira no teatro, cinema e televisão, abordando temas como saúde mental e beleza natural, distanciando-se de padrões estéticos impostos na internet. Recentemente, Kéfera segue ativa nas redes sociais e em projetos audiovisuais.

Gustavo "Gusta" Pereira: da jogatina à música

Gusta começou a produzir gameplays e vídeos de entretenimento no YouTube, conquistando milhares de seguidores, atualmente com mais de 5 milhões de inscritos.

Com o tempo, ampliou sua atuação para a música através do projeto GUSTA-VO, consolidando-se como cantor e artista multifacetado, atuando tanto no digital quanto em eventos musicais.

Felipe Neto: trajetória como produtor de conteúdo e influenciador

Felipe Neto entrou no YouTube em 2010, com vídeos rápidos criticando cultura pop e cotidiano. Seu canal é um dos maiores do Brasil, com mais de 46 milhões de inscritos.

Durante uma década, passou a abordar política, cultura e temas sociais, além de diversificar sua atuação com livros, campanhas e projetos editoriais. É uma das maiores vozes do YouTube brasileiro em audiência e influência.

Whindersson Nunes: do YouTube ao stand-up de referência

Whindersson estreou no YouTube em 2013 com vídeos de humor e covers musicais, alcançando rapidamente uma base de mais de 44 milhões de inscritos.

Foi considerado o maior YouTuber do Brasil entre 2016 e 2019, quando liderou a plataforma nacional em número de seguidores. Com o sucesso, dedica-se ao stand-up, mantendo turnês, filmes e programas diversos, embora tenha reduzido a frequência de uploads no canal.

Júlio Cocielo: humor e gameplays

Júlio Cocielo ganhou destaque muito cedo com o Canal Canalha , produzindo vídeos humorísticos e gameplays que somam mais de 7 milhões de inscritos no YouTube.

Após uma pausa em sua carreira digital, ele retornou pontualmente aos holofotes, participando de eventos com foco na comédia digital.

Igor Cavalari (Igão): cofundador do PodPah

Igão iniciou com vídeos variados, mas se destacou ao cofundar o podcast PodPah em 2019, que rapidamente se tornou referência no Brasil, conhecido pelo formato descontraído e convidados famosos.

Igão também investe em negócios relacionados à produção de conteúdo e eventos. Apesar das polêmicas recentes, continua ativo no meio. O PodPah soma mais de 2 milhões de ouvintes por episódio e grande influência digital.

Felipe Castanhari: pioneiro do humor educativo

Castanhari foi um dos primeiros YouTubers humorísticos do Brasil, construindo uma base sólida com vídeos que misturavam educação e entretenimento.

O canal Castanhari tem mais de 10 milhões de inscritos hoje. Ele expandiu sua atuação para televisão e séries documentais, como o sucesso "Mundo Mistério" na Netflix, e mantém projetos fora dos holofotes tradicionais do YouTube.

Flávia Calina: maternidade e estilo de vida

Com um canal iniciado focado em experiências de maternidade, Flávia Calina soma cerca de 6 milhões de inscritos.

Ao longo do tempo, ampliado para lifestyle geral, podcasts e livros, que fortalecem seu vínculo com o público feminino e familiar.

Bianca Andrade (Boca Rosa): e mpreendedora e ex-BBB

Bianca Andrade teve início com tutoriais de maquiagem no YouTube, hoje com mais de 15 milhões de inscritos.

Após o sucesso na plataforma, migrou para a televisão, participou de reality shows como o Big Brother Brasil , e hoje é empresária com sua própria linha de cosméticos.

Bianca Andrade, uma das primeiras influenciadoras do país, hoje está à frente de uma holding que controla três marcas de beleza (Leandro Fonseca/Exame)

Camila Loures: a influenciadora da Geração Z

Camila se destacou com vlogs de desafios e vídeos descontraídos, atingindo mais de 15 milhões de inscritos, mantendo a relevância com atualizações constantes e adaptações às tendências digitais.

Cristian Figueiredo: estilo de vida e conteúdo consistente

Cristian começou com vídeos variados, depois se especializou em conteúdo de estilo de vida, com uma linguagem direta e interativa. Seu compromisso com a qualidade e a adaptação às mudanças constantes do público ou às permanências relevantes.

KondZilla: YouTuber e produtor de funk

KondZilla construiu o maior canal do Brasil no YouTube, com mais de 67 milhões de inscritos, principalmente com videoclipes de funk.

Ele também é produtor da série “Sintonia” na Netflix, consolidando seu papel cultural e empresarial no cenário brasileiro.

Você Sabia? (Lukas Marques e Daniel Molo): curiosidades que fascinam

Fundado em 2013, o canal Você Sabia? conquistou o público brasileiro ao apresentar curiosidades e informações de maneira acessível, leve e divertida.

Com uma abordagem clara e envolvente, Lukas Marques e Daniel Molo conseguem cativar uma audiência ampla e diversificada.

O canal mantém um alto nível de engajamento, consolidando-se como uma das principais referências nacionais em conteúdo educativo e de entretenimento, equilibrando informação de qualidade com a descontração típica do YouTube.

Daniel Saboya: dança e performance

Daniel começou no YouTube com coreografias e vídeos de dança que viralizaram, destacando seu carisma e técnica.

Ele mantém uma intensa produção nas redes sociais, combinando performance artística com conteúdo motivacional.

Alanzoka: O Streamer de Sucesso

Alanzoka possui cerca de 14 milhões de inscritos e é uma das maiores personalidades do streaming de jogos no Brasil, especialmente no Twitch e YouTube Gaming, destacando-se por seu estilo descontraído.

Luba: o comediante e gamer

Luba entrou no YouTube combinando gameplays e humor, criando uma comunidade fiel.

Com o tempo, inovou com podcasts, projetos musicais e conteúdo variado, mantendo sua base de fãs jovens e engajados.

T3ddy (Lucas Olioti): Minecraft e entretenimento

T3ddy ganhou destaque produzindo conteúdos relacionados ao universo Minecraft, atraindo milhões de fãs.

Expandiu sua atuação para participações em TV, cinema e eventos, consolidando-se como uma figura influente no entretenimento digital.

Júlia Petit: beleza, moda e empreendedorismo

Júlia iniciou sua carreira no YouTube com dicas de beleza e maquiagem, logo se tornando uma referência no segmento.

Com o tempo, expandiu-se para ser empresária e influenciada de moda, investindo em projetos tecnológicos e campanhas publicitárias.

Jout Jout (Julia Tolezano): influência feminista e social

Jout Jout começou em 2014 com vídeos pessoais que abordavam feminismo, autoestima e comportamento, conquistando cerca de 2,5 milhões de inscritos que acompanham seu conteúdo hoje até.

Ficou conhecido por vídeos como "Não tira o batom vermelho", que discutia relações abusivas. Em 2020, pediu uma pausa nas redes sociais para focar na vida pessoal, morar no interior de Minas Gerais e cuidar da família.

Em 2024/2025, voltou com eventos presenciais chamados “Ali Fora”, focados em conexões offline, e está lançando um podcast sobre sua trajetória fora da internet.

Irmãos Bert: humor e diversão

Os Irmãos Bert iniciaram produzindo vídeos de humor e reações, conquistando espaço com conteúdo leve e acessível.

Continuam ativos nas redes sociais, mantendo uma audiência fiel.

Maju Trindade: moda, estilo de vida e publicidade

Maju começou com vlogs sobre moda e estilo de vida, atraindo rapidamente fãs pelo jeito espontâneo.

Diversificou seu trabalho em campanhas publicitárias e parcerias comerciais, consolidando-se como influenciada digital.

Esses YouTubers não apenas marcaram a primeira metade da década de 2000, mas também começaram a moldar o cenário digital, diversificando suas carreiras e criando novos projetos.

Nos anos seguintes, Maju Trindade ampliou sua atuação para campanhas publicitárias e parcerias comerciais com grandes marcas, transformando sua influência digital em oportunidades de negócio e consolidando uma marca pessoal sólida no mercado de moda e de entretenimento.

Essa expansão profissional fez dela um exemplo de como os criadores de conteúdo dessa geração não apenas marcaram a década de 2010, mas continuaram a moldar o cenário digital brasileiro, diversificando carreira, explorando novos formatos e projetos para se manterem relevantes e ativos no meio online e fora dele.