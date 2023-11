Onde assistir 'Piratas do Caribe'? Veja a ordem cronológica da saga

A saga de piratas mais reconhecida de todo o mundo completa, em 2023, 17 anos. O primeiro filme de "Piratas do Caribe", franquia que conta com cinco longas, foi ao ar em 2006, baseado no brinquedo "Pirates of the Caribbean", dos parques temáticos da Walt Disney Parks and Resorts.

Com elenco composto por Johnny Depp (Jack Sparrow), Keira Knightley (Elizabeth Swan) e Orlando Bloom (Will Turner), a série de filmes fez um sucesso absoluto em todo o mundo. Juntos, os cinco longas arrecadaram U$ 4,5 bilhões em bilheteria, sendo "Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas" e "Piratas do Caribe: O Baú da Morte" bilionários sozinhos, com arredação de U$ 1,066 bilhão e U$ 1,046 bilhão respectivamente.

Onde assistir Piratas do Caribe no streaming?

Hoje, os cinco filmes da franquia estão disponíveis na Disney+ e na Prime Video.

Qual a ordem cronológica de Piratas do Caribe?

Veja abaixo a ordem dos cinco filmes, disponíveis no Disney+ e Prime Video.

Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003)

Sinopse: Em pleno século XVII, o pirata Jack Sparrow (Johnny Depp) tem seu navio saqueado e roubado pelo capitão Barbossa (Geoffrey Rush) e sua tripulação. Com o navio de Sparrow, Barbossa invade e saqueia a cidade de Port Royal, levando consigo Elizabeth Swann (Keira Knightley), a filha do governador (Jonathan Pryce). Decidido a recuperar sua embarcação, Sparrow recebe a ajuda de Will Turner (Orlando Bloom), um grande amigo de Elizabeth que parte em seu encalço. Porém, o que ambos não sabem é que o Pérola Negra, navio de Barbossa, foi atingido por uma terrível maldição que faz com que eles naveguem eternamente pelos oceanos e se transformem em esqueletos à noite.

Onde assistir: Disney+ e Prime Video

Piratas do Caribe: O Baú da Morte (2006)

Sinopse:O casamento de Elizabeth Swann é atrapalhado pela ameaça do capitão do navio assombrado: Davy Jones. Temendo ser amaldiçoado a uma vida após a morte como escravo de Jones, Sparrow precisa encontrar o misterioso baú da morte para escapar da ameaça.

Onde assistir: Disney+ e Prime Video

Piratas do Caribe: No Fim do Mundo (2007)

Sinopse: O lorde Cuttler Beckett (Tom Hollander), da Companhia das Índias Orientais, detém o comando do navio-fantasma Flying Dutchman. O navio, agora sob o comando do almirante James Norrington (Jack Davenport), tem por missão vagar pelos sete mares em busca de piratas e matá-los sem piedade. Na intenção de deter Beckett, Will Turner (Orlando Bloom), Elizabeth Swann (Keira Knightley) e o capitão Barbossa (Geoffrey Rush) precisam reunir os Nove Lordes da Corte da Irmandade. Porém falta um dos Lordes, o capitão Jack Sparrow (Johnny Depp). O trio parte para Cingapura, na intenção de conseguir o mapa que os conduzirá ao fim do mundo, o que possibilitará que Jack seja resgatado. Porém para conseguir o mapa eles precisarão enfrentar um pirata chinês, o capitão Sao Feng (Chow Yun-Fat).

Onde assistir: Disney+ e Prime Video

Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas (2011)

Sinopse: O passado do capitão Jack Sparrow volta a alcançá-lo quando ele cruza com Angelica, uma bonita pirata que Jack, um dia, amou e depois abandonou. Ela, então, o força a acompanhá-la ao navio Vingança da Rainha Ana, do famoso Barba Negra. Junto com uma tripulação de zumbis, o trio parte em busca da lendária Fonte da Juventude. Mas o rival de Jack, Barbossa, também cobiça a fonte, assim como um navio espanhol.

Onde assistir: Disney+ e Prime Video

Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar (2017)

Sinopse: Salazar é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow. Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas existentes na face da Terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar o Tridente de Poseidon, que dá ao seu dono o poder de controlar o mar.

Onde assistir: Disney+ e Prime Video