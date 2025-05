Menino de 8 anos compra 70 mil pirulitos no cartão da mãe e gera prejuízo de R$ 20 mil

Uma moradora do Kentucky, nos Estados Unidos, viveu um pesadelo açucarado após o filho de 8 anos fazer um pedido de cerca de 70 mil pirulitos pela Amazon enquanto brincava com o celular dela.

Segundo relatos da própria mãe, Holly LaFavers, o pedido foi feito pelo garoto Liam, que usava o smartphone da mãe sem supervisão. Quando ela percebeu a compra, já era tarde demais: 22 caixas do doce já estavam na porta de casa.

O susto aumentou quando a fatura do cartão chegou: o valor da compra foi de aproximadamente US$ 4 mil, ou cerca de R$ 20 mil na cotação atual.

Apesar da tentativa de cancelar o pedido, parte da encomenda já havia sido processada. Outras oito caixas ainda estavam em trânsito. LaFavers conseguiu interceptá-las e devolvê-las no posto dos correios local.

Em declaração nas redes sociais, a mãe contou que precisou de horas de ligações com o banco e atendimento ao cliente da Amazon. Após ampla repercussão nas redes e na imprensa, a empresa se comprometeu com o reembolso integral da compra indevida.

Além do alívio financeiro, o episódio serviu de alerta. Holly anunciou que irá ajustar as configurações do celular para evitar novas surpresas digitais com seu filho. O caso ganhou destaque por evidenciar a facilidade de realizar compras em apps com poucos toques na tela e sem autenticação adicional.

Compras online e crianças: como se prevenir

O caso de Holly LaFavers levanta um debate relevante sobre segurança digital em ambientes domésticos, especialmente quando dispositivos móveis são compartilhados entre adultos e crianças.

Ferramentas como controles parentais, autenticação por biometria e senhas adicionais para transações são algumas das medidas recomendadas por especialistas para evitar esse tipo de situação.

Outra dica é manter os aplicativos de compras fora do alcance das crianças ou usar perfis restritos em dispositivos conectados. Muitas plataformas oferecem alternativas para validar as compras com cartões salvos, como tokens ou códigos via SMS.