Jin, do BTS, anuncia lançamento de segundo álbum solo, Echo; saiba quando será o lançamento

O membro do BTS, Jin, revelou que seu segundo álbum solo, Echo, será lançado em 16 de maio, seguindo o lançamento de seu trabalho anterior, Happy, de novembro. Segundo um comunicado de imprensa, o novo álbum promete trazer uma reflexão mais profunda sobre a vida cotidiana e as emoções universais, com uma sonoridade marcada por "warmth and sincerity" (calor e sinceridade).

Echo foi descrito como um álbum que reflete a maturidade vocal e o storytelling pessoal de Jin, oferecendo uma nova camada de sua evolução artística. Com influências dinâmicas de sons de banda, o álbum promete mostrar sua versatilidade vocal, transitando por diferentes estilos e humores, enquanto compartilha suas experiências e sentimentos de forma autêntica.

Além disso, Jin se apresenta com sua voz em uma variedade de atmosferas musicais, buscando criar uma conexão ainda mais íntima com seus ouvintes. Detalhes adicionais sobre o álbum serão revelados nas próximas semanas.

Jin, que concluiu seu serviço militar obrigatório na Coreia do Sul no verão passado, fez sua estreia solo oficial em 2022 com The Astronaut, uma colaboração com o Coldplay. Ele seguiu com Happy, um álbum de seis faixas que explorou sua jornada em busca da verdadeira felicidade. O álbum contou com a colaboração de artistas como Gary Barlow, do Take That, em "Running Wild", e a participação dos músicos Taka e Toru, da banda japonesa One OK Rock, em "Falling".