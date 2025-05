Gérard Depardieu é condenado por agressão sexual durante filmagens

O tribunal de Paris condenou o ator francês Gérard Depardieu, nesta terça-feira, 13, a 18 meses de prisão suspensa por agressão sexual contra duas mulheres durante as filmagens de um filme em 2021. O ator, figura importante do cinema francês, sempre negou as acusações, mas o juiz Thierry Donard afirmou que suas justificativas não foram convincentes.

Este caso marca uma das maiores repercussões dentro do movimento #MeToo na França, que, apesar de não ter a mesma força que nos Estados Unidos, começa a gerar sinais de mudança nas atitudes sociais em relação à violência sexual.

Durante o julgamento, Amelie K, decoradora de sets, descreveu como foi tocada pelo ator de forma inadequada enquanto ele a restringia com as pernas e fazia comentários sexualmente explícitos. “Ele me tocou em várias partes do corpo, incluindo os seios. Eu estava apavorada e ele riu”, relatou a vítima.

O juiz ressaltou que o relato de Amelie K foi corroborado por duas testemunhas, enquanto as versões apresentadas por Depardieu foram contraditórias e inconsistentes. O ator anunciou que apelará da sentença, e sua defesa já indicou que o caso ainda não terminou.