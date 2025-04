Reunião de chanceleres do Brics no Rio deverá rechaçar unilateralismo de Trump

Em meio a tensões comerciais desencadeadas pelo tarifaço de Donald Trump, a Reunião de Chanceleres do Brics, nos dias 28 e 29, no Rio de Janeiro, terá como um dos propósitos reafirmar o compromisso com o multilateralismo e com a governança global. O encontro, que integra a agenda da presidência brasileira do Brics, vai reunir os ministros das Relações Exteriores dos países-membros.

Ao comentar sobre a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China — o país mais importante do grupo — o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Mauricio Carvalho Lyrio, destacou a posição de longa data de crítica dos Brics a medidas unilaterais, independentemente da origem.

"Os ministros estão negociando uma declaração com vistas a reafirmar a centralidade e a importância do sistema multilateral de comércio e, portanto, das negociações comerciais multilaterais como eixo principal de atuação nessa área. E deverão reafirmar, como sempre fizeram em outras declarações, sua crítica a medidas unilaterais, sejam elas de que origem forem. Ou seja, essa é uma posição de longa data dos países do Brics", disse.

Além de Brasil e China, o Brics reúne Rússia, Índia e África do Sul.

Além destes, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã foram recentemente admitidos como membros permanentes. Malásia, Tailândia, Cazaquistão, Uzbequistão, Belarus, Bolívia, Cuba, Nigéria e Uganda são nações parceiras.

O embaixador também ressaltou a importância do compromisso dos países em evitar medidas unilaterais no comércio, citando a crise que levou à Grande Depressão em 1929:

"Isso é algo absolutamente fundamental", disse. "É o risco de que medidas unilaterais, adotadas por qualquer país, acabem afetando outros e acabem provocando também, eu diria, uma enxurrada de novas medidas. Eu estou falando isso porque basta ver a crise que levou à Depressão de 1929. Então, o desafio do Brics, é uma reafirmação da importância do sistema multilateral de comércio, e de que os países preservem da sua estrutura e respeitem suas normas.

Como será o encontro

O encontro dos ministros das Relações Exteriores ocorrerá em três sessões. Na segunda-feira pela manhã, o foco será o papel do Brics no enfrentamento dos desafios globais e das crises regionais, bem como as formas de avançar no sentido de promover a paz. À tarde, a pauta será a reforma da governança global e o fortalecimento dos regimes internacionais nas mais diversas áreas.

Na terça-feira haverá uma sessão que reunirá os países-membros, bem como representantes dos chanceleres dos países parceiros, com o tema central sendo o papel do Sul Global no reforço do multilateralismo.

"Isso demonstra o papel do Brics como um grupo fortemente engajado no fortalecimento do multilateralismo e, portanto, da própria governança global, de modo a enfrentarmos os desafios globais nas mais diversas áreas, tanto em paz e segurança quanto no combate à pobreza, no desenvolvimento econômico e social, e também em questões ambientais", afirmou Carvalho Lyrio.