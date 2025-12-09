É brasileira? Atração mais antiga da TV segue no ar há mais de 60 anos

O 9 de dezembro de 1960 foi uma data histórica. Marcou a estreia do primeiro episódio de Coronation Street no Reino Unido. Trata-se da telenovela mais antiga da história ainda em produção. A atração foi ao ar pela ITV e rapidamente se consolidou como um marco da televisão britânica.

Criada por Tony Warren, a novela surgiu com foco no cotidiano da classe trabalhadora inglesa. A trama se passa na fictícia Coronation Street, em Manchester, e acompanha relações familiares, conflitos sociais e transformações do país ao longo do tempo. Desde a estreia, o programa manteve exibições regulares e mostrou décadas de mudanças culturais e tecnológicas.

O formato simples, aliado a histórias próximas da realidade do público, ajudou a consolidar a longevidade da produção. Coronation Street também influenciou outras novelas e séries dramáticas ao redor do mundo.

Por que Coronation Street entrou para a história

Ao longo dos anos, a novela acumulou milhares de episódios e tornou-se referência no gênero soap opera. O programa acompanhou eventos históricos, mudanças de comportamento e novas gerações de espectadores, mantendo relevância contínua.

A produção contou com a participação especial de grandes estrelas ao longo das décadas, como Ben Kingsley, Sean Connery, Patrick Stewart e a ex-primeira-ministra Margareth Tatcher. A produção conseguiu se adaptar a diferentes formatos de exibição, do preto e branco ao streaming. Mesmo com o surgimento de novas plataformas e hábitos de consumo, Coronation Street segue no ar.