Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

É brasileira? Atração mais antiga da TV segue no ar há mais de 60 anos

Do preto e branco ao streaming, produção acompanhou transformações tecnológicas e atravessou gerações

Telenovela britânica Coronation Street. Foto: Reprodução / ITV

Telenovela britânica Coronation Street. Foto: Reprodução / ITV

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17h14.

O 9 de dezembro de 1960 foi uma data histórica. Marcou a estreia do primeiro episódio de Coronation Street no Reino Unido. Trata-se da telenovela mais antiga da história ainda em produção. A atração foi ao ar pela ITV e rapidamente se consolidou como um marco da televisão britânica.

Criada por Tony Warren, a novela surgiu com foco no cotidiano da classe trabalhadora inglesa. A trama se passa na fictícia Coronation Street, em Manchester, e acompanha relações familiares, conflitos sociais e transformações do país ao longo do tempo. Desde a estreia, o programa manteve exibições regulares e mostrou décadas de mudanças culturais e tecnológicas.

O formato simples, aliado a histórias próximas da realidade do público, ajudou a consolidar a longevidade da produção. Coronation Street também influenciou outras novelas e séries dramáticas ao redor do mundo.

Por que Coronation Street entrou para a história

Ao longo dos anos, a novela acumulou milhares de episódios e tornou-se referência no gênero soap opera. O programa acompanhou eventos históricos, mudanças de comportamento e novas gerações de espectadores, mantendo relevância contínua.

A produção contou com a participação especial de grandes estrelas ao longo das décadas, como Ben Kingsley, Sean Connery, Patrick Stewart e a ex-primeira-ministra Margareth Tatcher. A produção conseguiu se adaptar a diferentes formatos de exibição, do preto e branco ao streaming. Mesmo com o surgimento de novas plataformas e hábitos de consumo, Coronation Street segue no ar.

 

Acompanhe tudo sobre:NovelasTelevisãoReino Unido

Mais de Pop

Sydney Sweeney se defende de polêmica: 'Quem me conhece sabe'

Liniker é confirmada no Tiny Desk Brasil; veja quando programa vai ao ar

O que vai definir 2026? As 21 tendências do Pinterest para o ano

Voto da Torcida e Voto Único: entenda o sistema de votação do BBB

Mais na Exame

ESG

Cidade em SP vence o 'Oscar' do turismo com avistamento sustentável de baleias

Brasil

PL da dosimetria: Bolsonaro pode ficar preso por 2 anos e 4 meses, diz relator

Future of Money

Ciclo do bitcoin 'quebrou', mas ativo ainda vai bater US$ 150 mil em 2026, diz gestora

Casual

Perrier-Jouët leva o champanhe para celebrar o verão brasileiro