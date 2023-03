Quem saiu do BBB 23 ontem? Fred Nicácio é o sétimo eliminado do reality

Nesta terça-feira, 28, foi dia de mais uma eliminação no BBB 23. O escolhido pelo público para sair da casa mais vigiada do Brasil foi Fred Nicácio.

O médico foi eliminado com 62,94% dos votos. O resultado foi mais amplo do que mostrava o compilado de pesquisas Votalhada, onde Fred e Cara de Sapato estavam empatados na preferência do público. O lutador recebeu 36,23% dos votos e Cezar apenas 0,83%.

Essa foi a primeira eliminação de um participante do Camarote. Nos primeiros paredões da edição 2023 somente pipocas deixaram a casa mais vigiada do Brasil.

Fred foi um do personagens marcantes da edição, com quatro paredões. Na dinâmica da primeira semana, Fred teve a oportunidade de acompanhar os acontecimentos da casa de um quarto secreto e voltou para o confinamento com informações privilegiadas. Essa trajetória colocou ele e Antonio Cara de Sapato como rivais dentro da casa por conversas desencontradas. No final, o médico foi eliminado em uma disputa com o lutador.