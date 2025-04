Após Studio Ghibli, Turma da Mônica é reproduzida por inteligência artificial; empresa condena trend

Após o sucesso das imagens no estilo Studio Ghibli criadas por inteligência artificial, agora é a vez da Turma da Mônica entrar na tendência. Mas, a brincadeira pode gerar "dor de cabeça" para a Mauricio de Sousa Estúdios (MSP).

Desde sexta-feira, 4, começaram a circular nas redes sociais ilustrações dos personagens de Mauricio de Sousa feitas com ferramentas como o ChatGPT.

As imagens, que imitam o traço tradicional dos quadrinhos da Mauricio de Sousa Estúdios, são resultados de comandos de texto — os chamados prompts — inseridos por usuários em plataformas de IA generativa.

"Esses sistemas utilizam bancos de dados com referências visuais pré-existentes para criar novas ilustrações que imitam estilos —mesmo sem autorização dos autores originais", diz o próprio ChatGPT.

Tirinha feita por IA, baseada no estilo da 'Turma da Mônica' (X (antigo Twitter)/Reprodução)

Procurada pela EXAME, a MSP esclareceu, por meio de nota, que não autoriza o uso de suas criações em materiais que violem direitos autorais ou estejam vinculados a mensagens de ódio, notícias falsas ou comportamentos que contrariem os valores da companhia.

A empresa também reforçou seu compromisso com a qualidade e com as inovações tecnológicas, tendo a ética como prioridade. Segundo a empresa, a ferramenta de IA pode ser usada como aliada na criação de conteúdo, desde que tenha papel complementar — e não substitua o trabalho artístico.

"A MSP Estúdios acompanha atentamente os debates, tendências e casos reais sobre o uso da inteligência artificial. Seguimos comprometidos com a inovação tecnológica e artística do setor, explorando novas possibilidades, porém com responsabilidade e profundo respeito à arte, a sociedade e ao legado construído pelos artistas."

Apesar das semelhanças no estilo e nas características visuais, as imagens da Turma da Mônica geradas por inteligência artificial ainda apresentam falhas em relação às obras originais. Algumas versões mostram personagens com roupas nas cores erradas, trocas de penteado entre Mônica e Cebolinha e até diálogos sem sentido.

O que mais chama atenção, no entanto, é o conteúdo dessas criações. Uma das tirinhas geradas por IA chegou a retratar personagens semelhantes aos da turma dentro do avião que colidiu com as Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, em Nova York — um claro desvio dos temas abordados pelos quadrinhos originais.