Veja 25 eventos para empreendedores que acontecem nesta semana

O começo de ano é uma oportunidade para fazer planos e buscar novos conhecimentos. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar os empreendedores que estão precisando se reinventar na pandemia.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Desafio MercadoLíder

Quando: de 18 a 21 de janeiro

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Ecommerce na Prática vai promover uma série de aulas online 100% gratuitas para ensinar empreendedores como alavancar vendas no Mercado Livre e se tornar um MercadoLíder, título dado aos comerciantes que faturam mais de 12.000 reais por mês e que concede uma série de benefícios como frete grátis e prioridade nos anúncios. Entre os temas abordados estão estratégias de venda, anúncios de sucesso, como vender regularmente em tempos de crise e outros assuntos essenciais para quem empreende no marketplace.

2 – Webinário sobre Inteligência Emocional para Líderes

Quando: 18 de janeiro, das 11h30 às 12h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Webinar Inteligência Emocional será totalmente online e gratuito, destinado para quem deseja aprender a liderar em cenários de incerteza. O encontro será mediado por Ligia Costa, especialista em liderança, inteligência emocional e propósito e fundadora da Thank God it’s Today, startup com foco no desenvolvimento humano e na formação de líderes compassivos e humanizados. Além disso, será uma oportunidade para conhecer mais sobre o treinamento do Google de Inteligência Emocional, Mindfulness e Neurociência, que nasceu na empresa multinacional para formar líderes conscientes, inclusivos e compassivos.

3 – Diversidade na Arbitragem Jurídica

Quando: dia 18 de janeiro, das 11 às 12h e das 19h às 20h30

Custo: gratuito

Onde: via Zoom

O Centro de Arbitragem e Mediação do Brasil participa, apoia e promove o R.E.A.L. (Racial Equality for Arbitration Lawyers), um grupo que reúne advogados que atuam em arbitragem no mundo todo. Em 18 de janeiro, acontece o lançamento do Comitê R.E.A.L. que visa unir esforços e alcançar a igualdade racial para o setor.

4 – Curso Customer Experience – Criando uma Experiência Encantadora

Quando: de 18 a 22 de janeiro, às 12h

Custo: 799 reais

Inscrições: pelo site

O objetivo deste curso é capacitar os profissionais para liderar iniciativas de transformação na relação com o cliente de empresas que queiram ter uma experiência encantadora para seus clientes. A Gisele Paula, presidente e fundadora do Instituto Cliente Feliz, trará tudo que aprendeu, aplicou e vivenciou dentro das maiores companhias do país com conceitos únicos pautados na sua experiência de 20 anos.

5 – Webinário SelectUSA

Quando: dia 18 de janeiro, das 14h30 às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo e-mail andre.leal@trade.gov

O SelectUSA, programa do governo federal dos Estados Unidos que auxilia a internacionalização de empresas para os Estados Unidos, trará Mônica Schimenes – fundadora e presidente do grupo de comunicação integrada MCM Brand Group – para compartilhar sua experiência de internacionalização para os Estados Unidos. Durante esse evento virtual serão compartilhados conceitos de adaptação mercadológica para empresas em processo de expansão internacional, empreendedorismo e resiliência para empreendedores que buscam prosperar no mercado americano.

6 – 11 anos de RME: quais foram as mudanças neste período e as perspectivas para o futuro

Quando: dia 18 de janeiro, às 18h

Custo: gratuito

Onde: pelo Instagram

No dia 18 de janeiro há 11 anos atras, a Rede Mulher Empreendedora foi criada pela Ana Fontes, que viu necessidade por conhecimento sobre empreendedorismo feminino e via muitas outras mulheres na mesma situação. A RME evoluiu bastante desde então e, para falar um pouco mais desse histórico, Ana Fontes vai fazer uma live no dia 18, às 18h, no Instagram da RME.

7 – Profissional Anti-Crise

Quando: dias 18, 20 e 22 de Janeiro, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Global Mentoring Group, grupo internacional baseado nos Estados Unidos e focado na alta performance de mentores, promoverá três Super-Lives, sendo o objetivo das apresentações mostrar que o mentoring é uma carreira “anti-crise”, dando aos interessados em empreender nesta área um passo a passo para que possam montar e vender suas primeiras mentorias. A participação nas lives dá direito a certificado.

8 – Curso Destrava e Atraia

Quando: 18, 19 e 20 de janeiro às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Atração de novos clientes é uma necessidade para fazer a roda girar, mas muitas vezes não prestamos atenção que estamos repetindo movimentos que nos fazem apenas andar um passo de cada vez. No Destrava e Atraia, vamos juntos destravar sua postura, perder o medo e ter uma visão mais digital, uma visão mais global da situação para enxergar os resultados e as estratégias.

9 – Como descobrir quais creators vão dominar seu feed em 2021

Quando: dia 19 de janeiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Winnin, uma startup de marketing que empodera a criatividade por meio da ciência de dados, mapeando a cultura nas redes através da inteligência artificial, preparou um estudo exclusivo revelando os creators que dominarão o feed dos brasileiros em 2021. O levantamento foi criado a partir de análise de dados feita pela inteligência artificial da Winnin, que analisou dentro dos assuntos mais relevantes buscados na plataforma quais eram os criadores de conteúdo com a maior taxa de crescimento nos últimos meses. Dentre esses, foram selecionados os 100 com mais disruptivos e que devem chamar a atenção das marcas. Será apresentado por Marie Mameds, analista de conteúdo, e Arthur Feital, analista de sucesso do cliente.

10 – Introdução ao Marketing de Afiliados [Em inglês]

Quando: dia 19 de janeiro, às 12h (de Brasília)

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Craig Campbell fará uma série contínua sobre marketing de afiliados. O primeiro episódio conta com Chris Palmer e apresenta o Marketing de Afiliados e como você pode começar a aplicá-lo no seu negócio, aliando essas técnicas com as de SEO, por exemplo, otimizando as suas buscas e serviços prestados. Esse Webinar pode ser acompanhado por qualquer senioridade e faz uma introdução ao marketing de afiliados, dando noções básicas de como começar a investir nele.

11 – Digitalize seu negócio com RME Acelera

Quando: dia 19 de janeiro, às 17h

Custo: gratuito

Onde: pelo YouTube

O RME Acelera vai oferecer em fevereiro o Programa Digitalize seu negócio com a Rede Mulher Empreendedora. Se você tem interesse no tema, as inscrições estão abertas até o dia 26 deste mês pelo site. São dez vagas e três encontros online exclusivos. Se tem dúvida se é para você, vem sentir um gostinho no dia 19 de janeiro, a partir das 17h, no YouTube da Rede Mulher Empreendedora. Célia Kano, diretora da RME, irá falar um pouco sobre o programa.

12 – Semana de Mídia Programática – AdsPlay Educação

Quando: dias 19, 20 e 21 de janeiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No curso o aluno aprenderá o que é necessário para desenvolver campanhas assertivas de Gestão de Tráfego e Mídia Programática. Serão 3 dias com os principais nomes da Mídia Programática na América Latina em um workshop gratuito e 100% online. Vagas limitadas!

13 – 3 ações da Disney para aplicar imediatamente no Seu Negócio em 2021

Quando: 19 de janeiro às 19h57

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Direto de Magic Kingdom, um dos principais parques da Disney, Alexandre Slivnik, um dos maiores especialistas em Experiência do Cliente, Cultura Organizacional e Estratégia Disney no Brasil, promoverá um webinar que destacará as ações das empresas mais valiosas, lucrativas e amadas do mundo, além de dar dicas de como gerar uma melhor experiência do cliente, criar uma cultura organizacional e outros segredos da estratégia Disney. Slivnik é reconhecido oficialmente pelo governo norte americano como um profissional com habilidades extraordinárias na área de palestras e treinamentos (EB1). É autor de diversos livros, entre eles do best-seller O Poder da Atitude.

14 – Lançamento do ranking HRScore

Quando: dia 20 de janeiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Sólides, plataforma completa de gestão de talentos, com People Analytics e Gestão Comportamental, realiza evento no dia 20 de janeiro para anunciar o lançamento do ranking HRScore, indicador que terá como objetivo avaliar a maturidade do RH em três categorias: geral; pequenas, médias e grandes companhias e instituições que atuam no setor de serviços, comércio e industrial.

15 – Retomada para PMEs

Quando: 20 de janeiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Omie, plataforma de gestão em nuvem, em parceria com o Estímulo 2020, primeiro fundo 100% privado do Brasil de apoio aos pequenos empreendimentos afetados pela covid-19, realiza dois dias de webinar com o intuito de contribuir com pequenos negócios por meio de capacitação profissional e gestão. O evento online acontece nos dias 20 e 27 de janeiro, às 19h, e será ministrado por José Adriano Vendemiatti, diretor de Sucesso do Cliente da Omie, com transmissão via zoom.

16 – Programa Scale-Up Endeavor Edtech

Inscrições: até dia 20 de janeiro, pelo site

Custo: gratuito

Encerram no dia 20 de janeiro as inscrições para a primeira edição do Programa Scale-up Endeavor Edtech. A iniciativa promovida pela Endeavor, rede global de empreendedores e empreendedoras, conta com patrocínio da Faber-Castell e busca por empreendimentos que inovem dentro da cadeia de ensino por meio de recursos tecnológicos. A intenção é apoiar scale-ups inovadoras que atuem desde em metodologias educacionais, com o desenvolvimento de plataformas de aprendizado on-line, uso de big data e learning analytics. Empresas que são referências no setor, como Descomplica, Quero Educação, Conquer e Passei Direto, fazem parte da rede da Endeavor e já participaram do programa.

17 – PR Human2Human: Como Engajar Marcas e Consumidores por meio do Marketing Pessoal

Inscrições: até dia 20 de janeiro, pelo site

Quando: aulas nos dias 26 e 28 de janeiro e 2 e 4 de fevereiro

Custo: gratuito

A FirstCom, agência de relações públicas liderada pelo jornalista Luis Claudio Allan, vai promover o workshop “PR Human2Human: Como Engajar Marcas e Consumidores por meio do Marketing Pessoal”. A iniciativa gratuita é destinada a profissionais que atuam na área de comunicação corporativa, como jornalistas e relações públicas, que estejam em busca de uma colocação no mercado de trabalho. O curso traz práticas de comunicação corporativa com foco em estratégias e táticas baseadas no conceito Human2Human, especialidade da agência. Com carga horária de oito horas, o conteúdo será abordado em quatro aulas de duas horas cada e dividido nos módulos “O Homem é a Mensagem”, “Construindo sua Persona Digital”, “Assessoria de Imprensa não é (só) Press Release” e “Reflexões e Práticas”.

18 – Como vencer os desafios em Compras no Novo Mandato

Quando: dia 21 de janeiro, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O presidente do Portal de Compras Públicas – plataforma desenvolvida para a internet que permite realizar compras de licitações públicas para aquisição de bens e serviços – Leonardo Ladeira, recebe os especialistas Edinando Brustolin, Elói Rennau e Fernando Rennau para debater o tema “Como vencer os desafios em Compras no Novo Mandato”.

19 – Polêmicas do endividamento das pequenas empresas durante a pandemia

Quando: dia 21 de janeiro, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na próxima quinta-feira, Fernando Zilveti e Marcela Cavallo vão debater sobre o endividamento das pequenas empresas neste período de pandemia do novo coronavírus. Os advogados vão abordar junto com a audiência os problemas enfrentados pelo setor e também as medidas governamentais voltadas para este público. Além disso, a jurisprudência será analisada para que se possa entender como o Judiciário está atuando diante das consequências sofridas pelo empresariado.

20 – Organize todos os eventos da folha de pagamento com a Convenia

Quando: dia 21 de janeiro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Entenda como configurar os eventos da folha de pagamento da sua empresa de maneira simplificada, com o cofundador e diretor de tecnologia Anderson Poli e o executivo de contas Paulo Medeiros, ambos da Convenia, empresa com soluções para tornar os RH’s mais digitais. Entre os assuntos estão fopag, holerites, eventos recorrentes, integração e envio de informações para a Contabilidade.

21 – Noções básicas de Python, combinação de dados e visualização [Em inglês]

Quando: dia 21 de janeiro, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Esse é um webinar que vai um pouco além da pesquisa de palavras-chave com Phyton. Aqui você aprende como redirecionar conteúdo valioso que já existe para novos formatos, que sejam mais bem recebidos pelos visitantes do site, e que muitas vezes vieram por meio de pesquisa otimizada de SEO. Você aprenderá a executar uma abordagem automatizada e baseada em dados usando Python de nível iniciante. Nessa primeira parte, o conteúdo começa com os dados já baixados e pré-processados, isso simplifica o material apresentado e garante que você aprenda habilidades práticas por meio da resolução de um desafio.

22 – Navegando por 2021: as tendências de inovação para o novo ano

Quando: dia 21 de janeiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Estar por dentro das principais tendências de inovação é fundamental para tirar o máximo de proveito de um ano – ainda mais em tempos tão incertos quanto os atuais. “Navegando por

2021: as tendências de inovação para o novo ano” é a sua oportunidade de saber o que vai estar em alta ao longo deste ano recém-começado. Dois dos maiores especialistas em inovação no Brasil, Pedro Waengertner e Felipe Collins, da ACE Startups, vão debater e responder perguntas do público sobre quais devem ser os movimentos mais fortes para os negócios ao longo do ano e o que profissionais e empresas devem fazer para se preparar.

23 – Técnicas de Advocacia – sofisticação, eficiência e organização

Quando: dia 21 de janeiro, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Os institutos de mediação e da arbitragem têm ganhado cada vez mais força na área jurídica no Brasil, sendo apontados como o futuro da advocacia. De acordo com a CCI (Corte Internacional de Arbitragem), o território brasileiro já é considerado o 5º país que mais utiliza arbitragem no mundo e, somente em 2020, a busca por cursos nessa área cresceu mais de 150%, com uma concentração no Sudeste do país, liderada por São Paulo e logo após pelo Rio de Janeiro. Sendo assim, o CPA (Curso Prático de Arbitragem) realizará o encontro online “A Nova Advocacia” com intuito de discutir a habilidade de lidar com a complexidade de matérias técnicas, recomendando posturas e decisões do cliente que facilitam em muito a resolução da disputa complexas na área jurídica.

24 – Academy Universal Robots

Quando: online

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Universal Robots, empresa dinamarquesa que produz braços robóticos industriais colaborativos, disponibiliza gratuitamente o Academy Universal Robots. Com mais de 100 mil inscrições concluídas, o curso é dividido para duas gerações de braços (e-Series e CB3) e, dentro delas, são somadas 23 módulos de treinamento, cobrindo os principais conceitos de instalação e programação dos robots.

25 – Discover

Quando: online

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Rocketseat, edtech que oferece conteúdos e desafios para formar profissionais de programação com metodologia e plataforma próprias, lançou recentemente o Discover, curso totalmente gratuito para novos desenvolvedores. O curso traz aulas com fundamentos da programação, com cerca de 80 horas de conteúdo que vai do zero até os primeiros passos na carreira de desenvolvedor e pode ser feito a qualquer hora do dia e quantas vezes por semana o aluno planejar. O propósito da edtech é ajudar todo o ecossistema de programação a acompanhar a evolução da tecnologia de forma sustentável e assim suprir o gap dos mais de 264 mil profissionais da área que serão necessários até 2024. As inscrições são feitas no próprio site da Rocketseat e o curso fica disponível assim que o login é realizado.