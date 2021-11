O nicho de Vanessa Pfeil, investida de Carol Paiffer, no mercado editorial

O número de brasileiros residindo fora do país nunca foi tão grande. Segundo levantamento recente do Itamaraty, são mais de 3 milhões de brasileiros morando no exterior. Diante disso, a brasileira Vanessa Pfeil, que reside na Alemanha há mais de 10 anos, percebeu que existe uma demanda de produtos brasileiros no exterior e grande dificuldade de acesso. Mãe de três crianças, Vanessa procurava livros em português do Brasil, para atender seus filhos no processo de alfabetização bilíngue.

A empresária carioca que já vendeu mais de 250.000 títulos fora do Brasil, através da Livros for Kids, a maior distribuidora de livros em língua portuguesa no exterior e única empresa com depósito de livros físicos em português do Brasil no mundo, é também fundadora da Kids Bilíngue, a primeira plataforma de clube de assinatura de livros infantis com entrega internacional. Com os dois negócios, a empreendedora recebeu um aporte de 250.000 reais da investidora serial Carol Paiffer no reality show de empreendedorismo Shark Tank, do canal Sony, em episódio exibido em 19 de novembro.

Administradora com especialização em psicopedagogia, Vanessa quer ajudar os brasileiros no exterior a encontrar livros infantis em português. “Não tínhamos opções. Eu fundei a Livros for Kids, por uma necessidade de ensinar meus filhos a minha língua materna. Depois de um tempo, surgiu uma outra necessidade: Os pais nos solicitam há pelo menos 2 anos um clube de livros infantis. Eles gostariam de receber os livros no conforto da sua casa sem ter que pensar em quais livros comprar, sem ter que entrar em site e nem pensar para qual faixa etária. Além da experiência da própria criança receber o pacote”, diz.

A necessidade foi comprovada em pesquisa realizada pelo time de mulheres da Livros for Kids ao redor do mundo, com os pais dos pequenos brasileirinhos dos mais de 30 países que a empresa atende, que constatou que 87 % das famílias teriam interesse no serviço e fariam assinatura para o seu filho.

Para a administradora, a Kids Bilíngue vai muito além que apenas mais um empreendimento lucrativo ou simples negócio. A proposta tem um grande valor simbólico e cultural que é deixar o português como língua de herança para a criança que mora no exterior, pois esse é o desejo real de muitas famílias multilíngues ao redor do mundo.

“Ensinar português para criança quando se está fora do Brasil não é tarefa fácil, tendo em vista que quanto mais distante a língua é do português, mas distante fica o interesse da criança em aprender. Nosso público são famílias que investem na educação do seu filho e enxergam a necessidade e a possibilidade da criança falar português fluente, não só pelo aprendizado como também para garantir a comunicação com a família no Brasil (avós, tios, primos) e identificação e aproximação com a nossa cultura", afirma Vanessa.

A Kids Bilingue é um serviço de clube de livros no exterior, onde os pais e mães podem aderir a até quatro tipos diferentes de assinatura com os maiores players do mercado brasileiro: Leiturinha, Maurício de Sousa produções, Clubinho Preto – priorizando representatividade e inclusão – e a Palavrinha, assinatura voltada para o público cristão, que é grande pelo mundo.

Os títulos passam por um rigoroso processo de curadoria, onde as crianças receberão os livros mensalmente, de acordo com o seu perfil e a faixa etária. A curadoria literária consiste, em selecionar os melhores livros para cada idade, considerando aspectos do desenvolvimento infantil e temáticas que façam sentido em momentos e fases importantes da vida dos pequenos, bem como materiais educativos e de apoio que possam estimular ainda mais a criança. Segundo a empresária este processo só é possível por conta do depósito físico da Livros for Kids já existir e ser localizado na Alemanha. A localização na Europa, o baixo custo do frete e a já reconhecida eficiência dos Correios da Alemanha são diferenciais competitivos para o negócio.

Sobre Vanessa Pfeil

Nascida e criada na Comunidade Nova Holanda, localizada no maior Complexo de favelas do Brasil, a Maré, na Zona Norte do Rio, Vanessa foi aluna do primeiro pré-vestibular comunitário da região.

Sua missão empreendedora é valorizar a educação e a cultura brasileira, facilitar o acesso a literatura em língua portuguesa para famílias que vivem no exterior. A empresária ainda destina 10% de tudo que é vendido a três projetos sociais que envolvem educação: um projeto de alfabetização de adultos, o FARO Maré; um pré-vestibular comunitário, no Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM); e outro de alfabetização de mulheres adultas no Senegal, o Instituto DORCAS.