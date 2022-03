The Hill Capital: sócios experientes e foco no private e na alta renda

Atentos ao crescimento do mercado de investimentos, os sócios Camila Mindelli, Cassiana Garcia, Gabriel Lago, Virginia Prestes e Mario Girotto se uniram para oferecer um serviço customizado aos grandes investidores.

O grupo fundou o escritório The Hill Capital em agosto de 2021 e atualmente está plugado ao ecossistema do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Apesar da pouca idade, a inauguração representa um capítulo na história de mais de 20 anos de experiência em mercado financeiro dos sócios.

A marca surge com a proposta de ser uma boutique de investimentos, com conceito pensado em atender clientes que são mais exigentes com o destino e administração de seu patrimônio. “Esse perfil de investidor é muito antenado; eles querem mais personalização e relação transparente”, diz Camila Mindelli.

Por isso o atendimento precisa ser feito sob medida e por profissionais com experiência consistente. Know-how é o que não falta para esse time que vivenciou o sistema de instituições como Bradesco, Santander, Itaú, Citi e Safra e outros grandes nomes.

“Tenho 20 anos de experiência no mercado financeiro de Private Bank, passando pelo Citibank e Safra, onde consolidei minha expertise em relacionamento e gestão de carteira de clientes”, diz Mário Girotto.

Vindos do modelo CLT, os cinco amigos e sócios partilhavam, além do histórico profissional semelhante, um grande sonho: “empreender para terem a liberdade de apresentar os melhores produtos para seus clientes”, diz Gabriel Lago.

Novo conceito de investimento

O nome The Hill foi cuidadosamente pensado para estar alinhado com os valores e objetivos da empresa. Inspirado no especialista em desenvolvimento pessoal Napoleon Hill, além do significado em inglês de hill (colina) ,Virgínia explica que o nome está relacionado com “onde queremos levar nossos clientes: rumo ao cume financeiro.”

“Nós queremos estar próximos do nosso cliente, transcendendo a barreira assessor-cliente. Queremos cuidar de todo o planejamento financeiro e familiar dele, para que possa viver sua vida sem essa preocupação”, diz Camila Mindelli.

A ideia é diferenciar a experiência da dos bancos comuns. “Somos uma boutique de investimento focada na humanização. Colocamos o cliente no centro de toda estratégia financeira, garantindo o fortalecimento e o crescimento sustentável e seguro do seu patrimônio”, diz Gabriel Lago.

Autoridade no assunto

Todo o time de sócios possuem MBA e certificação CFP® e defende ser algo primordial para a atuação: “O profissional CFP® tem uma visão holística das finanças do cliente e pode ser mais assertivo ao apresentar produtos de investimento", conta Virgínia, chefe estrategista de Renda Variável que também sustenta o título de professora de Finanças na FAAP.

Além de toda bagagem, a The Hill se preocupou em consolidar parcerias de sucesso e, desde o início, contam com apoio e estrutura do BTG Pactual. Mário é direto ao explicar a razão: “É o maior Banco de Investimento da América Latina, além disso, nos acolhe e recebe sempre com muito profissionalismo”.

Valores pessoais impulsionam os profissionais

Para o grupo de sócios, a especialidade e experiência em finanças são parte de uma gama de características essenciais. O serviço diferenciado nasceu, justamente, da união da expertise com a personalidade de cada um. As qualidades mais fortes foram valorizadas na construção da abordagem que a The Hill escolheu para ter com seus investidores.

Você já deve conhecer e até mesmo ter interagido com as ações da ONG AMPARA. A maior do país no segmento tem a sócia Cassiana como uma das fundadoras. Ao lado de algumas amigas, Cassiana agiu para mudar o cenário de abandono e maus tratos a animais que a incomodava.

Hoje, a Associação de Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados é uma organização respeitada. Sobre sua dedicação em nichos tão diferentes, ela compartilha: “Quero deixar um legado de luta, dedicação, força, respeito e amor por todos os seres. Cuidar do dinheiro dos investidores com competência é uma oportunidade que tenho de trazer mais prosperidade para as pessoas poderem cuidar dos animais e da natureza”.

Lugar de mulher

Não é só na AMPARA que Cassiana faz parte de uma liderança feminina. Na The Hill Capital, ela, Camila e Virgínia constituem uma sociedade que quebra paradigmas. Mulheres configurando como liderança majoritária no mercado financeiro ainda é uma cena rara, mas na The Hill é realidade.

Ainda que competências não dependam de gênero, todos concordam que a percepção feminina só tem a acrescentar: “Acredito que a mulher consegue ir mais além nas relações e acaba tendo uma visão mais detalhista e completa. Até por conta da maternidade, precisamos estar atentas em todos os detalhes para que tudo corra bem, seja nas carteiras dos clientes, seja na administração do escritório”, diz Camila.

A pretensão da The Hill é entrar num crescimento exponencial. Hoje, o escritório tem nove pessoas no time e pretende contar com 30 assessores no curto prazo.

Ainda para 2022, a meta é custodiar 1,8 bilhão de reais em investimentos sob a assessoria do BTG.

