Startup fatura R$ 3,5 mi criando apresentações e vídeos para marcas

Em 2016, três amigos se juntaram na varanda de casa para tentar revolucionar o mercado de apresentações corporativas. Rodolfo Gomes, Lucas Nocete e Erick Vaitkievicius deixaram suas carreiras executivas para empreender criando uma plataforma online que facilita o processo de criação de apresentações de slides para empresas, um mercado atendido normalmente por agências de marketing.

“A nossa ideia era permitir que os clientes pudessem explicar seus pedidos, pagar e receber as apresentações de forma 100% online”, diz Gomes. Sem os custos dos encontros presenciais, a empresa consegue oferecer preços e prazos de entrega menores.

Com a estratégia, a startup conquistou mais de 5.000 clientes, entre eles grandes empresas como Ambev, Pepsico e Claro. Segundo Gomes, o custo por apresentação varia de 1.200 a 30.000 reais, a depender do número de slides e do prazo de entrega.

Em 2017, percebendo que as apresentações customizadas estavam fora do orçamento de profissionais autônomos e pequenas empresas, a PPT Go criou uma plataforma com slides pré-prontos. Para acessar esse serviço, é preciso pagar uma assinatura mensal de 29,90 reais. Nessa modalidade, a companhia acumula 3.100 assinantes ativos.

No mercado de apresentações, a empresa disputa espaço com a brasileira Soap e as estrangeiras Envato e Canva. “Nosso principal diferencial é o nosso banco de imagens e templates, que permite que o cliente combine elementos de diferentes apresentações”, diz Vaitkievicius.

O negócio teve um faturamento de 2,1 milhões de reais em 2019 e projeta faturar 3,5 milhões de reais este ano. A principal aposta da startup agora é em um mercado aquecido pela pandemia: o de vídeos. “Desde 2018 estamos trabalhando em uma solução para o mercado de vídeos, que já era responsável por 82% do tráfego da internet em 2016”, afirma Gomes.

A empresa criou um software para criação de vídeos interativos, em que o expectador pode determinar o rumo da narrativa, assim como nos episódios especiais das séries da Netflix Black Mirror e Unbreakable Kimmy Schmidt.

Diferentemente das produções do showbusiness americano, os vídeos da PPT Go são usados por empresas que querem criar uma relação mais próxima com os consumidores — inclusive vendendo pelo vídeo. A Universidade de Brasília, por exemplo, usa a solução em um vestibular online interativo.

A startup, que tem 16 funcionários, acredita que o novo produto vai ser o carro-chefe do crescimento no próximo ano, em que projeta faturar 5 milhões de reais. O desafio agora, de acordo com Gomes, é conseguir escalar o negócio sem perder a eficiência.