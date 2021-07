Sem pedras no caminho: Company Hero agora oferece conta bancária para PMEs

A missão da Company Hero de acabar com as burocracias para a abertura de novas empresas acaba de ganhar novos contornos. A startup, que oferece soluções digitais para a abertura de pequenas e médias empresas, acaba de firmar uma parceria com a fintech Liker, banco digital focado em pessoas jurídicas, com a proposta de agilizar a abertura gratuita de contas bancárias para PMES e prestadores de serviços.

A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na Prática

A partir de agora, clientes e não clientes da startup vão poder abrir contas bancárias na plataforma da Linker, junto ao combo de serviços já oferecido pela Company Hero. Além da abertura de conta digital, os usuários também contarão com cartões empresariais gratuitos e sem anuidade.

Segundo a empresa, a parceria tem como objetivo simplificar o trabalho de prestadores de serviços e revolucionar a abertura e o processo de crescimento de negócios no Brasil, além de facilitar um processo hoje considerado burocrático para PMEs. “Será possível abrir uma empresa no Brasil e começar a vender em pouquíssimos dias, algo que, alguns anos atrás, era impensável, já que os processos são muito demorados”, explica Miklos Grof, CEO da Company Hero.

Com a iniciativa, os 6.000 usuários da legaltech terão acesso ao novo benefício da Linker. “Acreditamos que dois a cada cinco usuários irão aderir ao serviço. Desta forma, o banco digital poderá se empoderar, alcançar mais usuários e oferecer suas soluções para mais PMEs”, diz Grof.

A parceria com o Linker faz parte da estratégia adotada pela Company Hero após o recebimento de um aporte de 3,2 milhões de reais que vai sustentar a intenção da empresa em desenvolver novos produtos para sua base de PMEs. A ideia é ir além das questões legais, mas olhar também para o lado administrativo, financeiro, de marketing, entre outros.

“Uma de nossas missões é ajudar as empresas a crescerem e prosperarem em seus negócios. Pensamos em soluções e parcerias que auxiliem nossos clientes a terem mais autonomia, tempo e agilidade para o que realmente importa: o seu negócio”, diz David Mourão, CEO do Linker.

Menos burocracias

Fundada em 2018 pelo húngaro Miklos Grof e o chileno Diego Izquierdo, a Company Hero nasceu com a proposta de facilitar o processo de abertura de empreendimentos. Para isso, a empresa começou no ramo de escritórios fiscais, ou seja, a abertura de sedes físicas para empresas do país. Legalmente, para poderem atuar, empresas precisam ainda de um endereço físico, mesmo que trabalhem de maneira digital. A Company Hero permite a contratação dessa sede de maneira 100% online e em apenas 2 minutos.

Dois anos depois, a empresa passou a focar também em outras questões legais, reduzindo burocracias na abertura e legalização de novas empresas. Alguns exemplos de serviços oferecidos pela startup são o registro de marca própria e abertura de contas bancárias digitais, por exemplo.

Por trás da abertura dos escritórios virtuais também está um robusto serviço de logística que permite, entre outras coisas, o recebimento de correspondências no endereço físico, mesmo sem pagar pelo aluguel e outras despesas de um escritório.

No início de junho, a empresa participou de uma rodada de captação de 3,2 milhões de reais que envolveu os fundos Allievo Capital e de mais de 100 investidores-anjo dos grupos GV Angels, Poliangels, Harvard Angels e Insper Angel. Foi o quarto investimento da empresa, que desde 2018 já recebeu mais de 5 milhões de reais. As primeiras três rodadas captaram, juntas, 2,5 milhões de reais.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.