Startup que ajuda PMEs em burocracias, Company Hero capta R$3,2 mi

A Company Hero, startup que oferece soluções digitais para a abertura de pequenas e médias empresas, anunciou a captação de um novo aporte de 3,2 milhões de reais. A rodada pré-série A envolveu os fundos Allievo Capital e de mais de 100 investidores-anjo dos grupos GV Angels, Poliangels, Harvard Angels e Insper Angels. A rodada foi feita de maneira totalmente remota, com a ajuda da plataforma de investimentos beegin.invest.

Fundada em 2018 pelo húngaro Miklos Grof e o chileno Diego Izquierdo, a Company Hero nasceu com a proposta de facilitar o processo de abertura de empreendimentos. Para isso, a empresa começou no ramo de escritórios fiscais, ou seja, a abertura de sedes físicas para empresas do país. Legalmente, para poderem atuar, empresas precisam ainda de um endereço físico, mesmo que trabalhem de maneira digital. A Company Hero permite a contratação dessa sede de maneira 100% online e em apenas 2 minutos.

“Pegamos algo que era muito burocrático e custoso e transformamos em algo simples e ágil”, diz Grof, CEO da Company Hero. Para ampliar esse modelo de negócio, a startup trabalha em parceria com contadores e advogados, que utilizam a plataforma da Company Hero para agilizar serviços legais oferecidos por eles.

Dois anos depois, a empresa passou a focar também em outras questões legais, reduzindo burocracias na abertura e legalização de novas empresas. Alguns exemplos de serviços oferecidos pela startup são o registro de marca própria e abertura de contas bancárias digitais, por exemplo.

Por trás da abertura dos escritórios virtuais também está um robusto serviço de logística que permite, entre outras coisas, o recebimento de correspondências no endereço físico, mesmo sem pagar pelo aluguel e outras despesas de um escritório.

"Criar soluções para PMEs faz parte de um mercado muito promissor no Brasil. Por aqui, o processo é muito analógico, mas ao mesmo tempo os brasileiros amam abrir rempresas”, diz. “Estamos no lugar certo para pivotar um negócio com tanta oportunidade e, em breve, internacionalizar esse modelo”.

Planos de crescimento

Esta é a quarta rodada de captação da empresa, que desde 2018 já recebeu mais de 5 milhões de reais em investimentos. As primeiras três rodadas captaram, juntas, 2,5 milhões de reais.

Com a migração de empresas para o ambiente online, a Company Hero viu a procura pelo serviço de escritórios virtuais triplicar nos últimos dois anos de operação. Segundo Grof, o novo aporte será usado para aumentar o quadro de funcionários com quase 100 novas contratações, além da criação de novas soluções de marketing digital, seguros e até mesmo uma conta bancária para PMEs em um futuro próximo.

“Queremos digitalizar, automatizar e melhorar os processos que fazem do Brasil um lugar complicado de criar um novo negócio", diz.

A empresa continua acreditando no crescimento acelerado do negócio, e estima triplicar o número de clientes de 5.000 para 15.000 empresas até o final do próximo ano.

