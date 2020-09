Pronampe não deu certo? Veja 11 linhas de crédito oferecidas por fintechs

Na semana passada, as pequenas empresas brasileiras puderam voltar a acessar a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) nos bancos brasileiros. Assim como na primeira fase do programa, os recursos estão se esgotando rapidamente. Até a terça-feira, 8, cerca de 8,2 bilhões de reais já haviam sido emprestados — mais da metade dos 14 bilhões de reais disponíveis.

Provavelmente, em mais alguns dias, os bancos não terão mais limite para trabalhar com a linha. Mas o Pronampe não é a única opção para que pequenos e médios negócios consiguam crédito.

Cooperativas de crédito, fintechs e bancos regionais de desenvolvimento são uma boa alternativa. Desde o começo da pandemia, essas instituições tiveram um aumento significativo em suas carteiras para pequenos negócios, como informa o Sebrae.

“Acreditamos que esse não é um movimento isolado ou circunstanciado pela pandemia e sim uma tendência que pode ser mais explorada e que contribuirá muito para a desconcentração do mercado de crédito e, sobretudo, para aumentar a oferta de crédito e outros serviços financeiros para os pequenos negócios no país”, afirma Carlos Melles, presidente do Sebrae.

Para ajudar empreendedores que estão buscando crédito com uma fintech, a EXAME selecionou as principais linhas de créditos oferecidas pelas startups. A lista foi feita com base no documento elaborado pela unidade de capitalização e serviços financeiros do Sebrae no dia 4 de setembro. Confira abaixo:

1 – Pontte

Linha: crédito com garantia imobiliária

Finalidade: capital de giro, reestruturação de dívidas, investimento no negócio

Público-alvo: pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas

Taxas: a partir de 0,85% ao mês

Carência: de seis meses

Prazo total: de 60 a 240 meses

Limite do crédito: 5 milhões de reais

Garantia: imobiliária, a partir de 200.000 reais

Mais informações: pelo site

2 – Rebel

Linha: empréstimo pessoal sem garantia

Finalidade: sem restrições

Público-alvo: pessoas físicas e profissionais liberais, autônomos e empregados

Taxas: a partir de 1,9% ao mês

Carência: de até 45 dias

Prazo total: 36 meses

Limite do crédito: 30.000 reais

Garantia: não é necessário

Mais informações: pelo site

3 – Nexoos

Linha: capital de giro sem garantia real

Finalidade: sem restrições

Público-alvo: micro, pequenas e médias empresas

Condições: faturamento anual acima de 250.000 reais, um ano de empresa e não ter restrições relevantes

Taxas: a partir de 1,68% ao mês

Carência: de até 60 dias

Prazo total: 24 meses

Limite do crédito: 500.000 reais

Mais informações: pelo site

4 – Noverde

Linha: empréstimo pessoal sem garantia

Finalidade: sem restrições

Público-alvo: profissionais liberais, autônomos e empregados

Taxas: a partir de 7,9% ao mês

Carência: de até 60 dias

Prazo total: 12 meses

Garantia: não é necessário

Limite do crédito: 4.000 reais

Mais informações: pelo site

5 – Creditas

Linha: empréstimo pessoal com garantia de imóvel e carro

Finalidade: sem restrições

Público-alvo: profissionais liberais, autônomos e empregados

Taxas: a partir de 0,99% ao mês

Carência: até 60 dias

Prazo total: 180 meses

Garantia: imóvel ou carro

Limite de crédito: 3 milhões de reais

Mais informações: pelo site

6 – Geru

Linha: empréstimo sem garantia

Finalidade: sem restrições

Público-alvo: pessoas físicas e pessoas jurídicas (MEI e EIRELI)

Taxas: a partir de 2% ao mês

Carência: de até 60 dias

Prazo total: 36 meses

Garantia: não é necessário

Limite de crédito: 50.000 reais

Mais informações: pelo site

7 – Ergon Credit

Linha: antecipação de duplicatas e capital de giro parcelado

Finalidade: sem restrições

Público-alvo: pequenas e médias empresas

Taxas: a partir de 1,2% ao mês para antecipação e 2% para capital de giro

Carência: de até 60 dias

Prazo total: até 180 dias para antecipação e até 24 meses para capital de giro

Garantia: antecipação – cessão das duplicatas / capital de giro – aval dos sócios

Limite de crédito: antecipação – até 5.000 reais / capital de giro – até 100.000 reais

Mais informações: pelo site

8 – MoneyMan

Linha: empréstimo pessoal sem garantia

Finalidade: sem restrições

Público-alvo: profissionais liberais, autônomos e empregados

Taxas: a partir de 12% ao mês

Prazo total: até 12 meses

Garantia: não é necessário

Limite de crédito: até 2.500 reais

Mais informações: pelo site

9 – Lendico

Linha: empréstimo pessoal sem garantia

Finalidade: sem restrições

Público-alvo: profissionais liberais, autônomos e empregados

Taxas: a partir de 3,3% ao mês

Carência: de até 45 dias

Prazo total: 36 meses

Garantia: não é necessário

Limite de crédito: 50.000 reais

Mais informações: pelo site

10 – Biz Capital

Linha: empréstimo de capital de giro

Finalidade: sem restrições

Público-alvo: micro e pequenas empresas (faturamento anual de até 4,8 milhões)

Taxas: a partir de 1,99% ao mês

Carência: de até 90 dias

Prazo total: 24 meses

Limite de crédito: 200.000 reais

Mais informações: pelo site

11 – BCredi

Linha: financiamento imobiliário e crédito com garantia de imóvel

Finalidade: financiamento de imóvel

Público-alvo: pessoas físicas e jurídicas (liberais, autônomos e PMEs)

Taxas: a partir de 0,9% ao mês

Carência: de até 6 meses

Prazo total: 180 meses

Garantia: imóvel

Limite de crédito: mínimo de 30.000 reais, não há limite máximo

Mais informações: pelo site