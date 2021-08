Depois de receber aporte, startup lança marketplace de saúde para pets

A plataforma de serviços em saúde para pets Plamev Pet anunciou a criação de um marketplace de saúde e serviços para pets, chamado de Plamev Appet. A criação da plataforma surge pouco tempo após a empresa captar investimentos da FIR Capital, Health Invest, Duxx e VS1 Capital. O valor do aporte não foi divulgado à época, mas o novo braço de vendas da empresa vai custar em torno de 2 milhões de reais.

O amanhã está sendo escrito hoje. Você está preparado para escrever o seu? Conheça o curso de inovação da Exame Academy

Em um primeiro momento, o marketplace irá funcionar apenas em Aracajú, capital do Sergipe e cidade onde está sediada a empresa. Mesmo com operação local, a expectativa é faturar 200.000 reais pela ferramenta, a partir de 5.000 vendas concluídas através da plataforma. Entre os mais de 1.200 produtos e 150 serviços oferecidos por vendedores externos estarão itens como ração e medicamentos e também exames, banho e tosa e até passeios.

Segundo Pedro Svacina, diretor executivo e cofundador da Plamev Pet, além de inserir a empresa dentro dos canais digitais, a proposta do Plamev Appet é também democratizar o acesso de empreendedores do setor a novas oportunidades de negócio. "É um modelo pensado para facilitar a vida do tutor de pet, possibilitando, inclusive, obter benefícios como cashback, de acordo com o volume de compras feito dentro do Plamev APPet, além de gerar oportunidades de negócios para quem atua na cadeia destinada aos animais de estimação", diz.

Agora, na nova plataforma, clientes com planos já ativos poderão ter frete grátis, descontos exclusivos e cashback de parte da mensalidade do plano de saúde. Além disso, a startup também criou um esquema de gamificação que recompensa, em forma de bônus no app, donos de animais de estimação que cumprirem com os cuidados e deveres com a saúde do pet.

O marketplace também deve impulsionar em mais de 200% as vendas de planos de saúde da Plamev Pet, hoje a principal fonte de receita da companhia. Além de Aracajú, a empresa pretende expandir a solução para todas as cidades onde opera já em 2022.

A Plamev Pet foi criada em 2013 pelo veterinário Raphael Clímaco, em Sergipe, para oferecer planos de saúde veterinários. Mas foi no ano passado que o negócio realmente explodiu: crescimento de 250% no faturamento, que chegou a 5 milhões de reais em plena pandemia.

Em entrevista à Exame em junho deste ano, o cofundador da empresa também antecipou os planos da Plamev Pet em lançar, em um futuro próximo, um seguro pet para emergências em viagens internacionais que prevê cobertura de até 1 mil dólares.

"Estamos vivendo um momento histórico, onde as pessoas estão aprendendo e olhando para os pets como integrantes da sua família. Por isso, na PLAMEV PET criamos um mecanismos que estimula e acelera essa mudança cultural, onde o pet será o foco”, afirma Svacina.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME.