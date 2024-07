O que é a antecipação de recebíveis e como usá-la a favor do seu negócio?

A antecipação de recebíveis é uma estratégia financeira que permite às empresas adquirir recursos imediatos, transformando vendas a prazo em dinheiro à vista.

Essa prática é especialmente útil para melhorar o fluxo de caixa e garantir a liquidez necessária para operações diárias e investimentos. Mas deve ser usada com cuidado e não se tornar uma prática comum na rotina financeira do seu negócio.

Neste guia, explicamos o que é a antecipação de recebíveis, como funciona na prática, seus benefícios e pontos de atenção.

O que é a antecipação de recebíveis?

É basicamente uma linha de crédito! Quando precisarem, seja qual for o motivo, a empresa consegue antecipar o recebimento de alguma venda que seria creditada no futuro.

Vamos a um exemplo muito comum no varejo: você fez uma venda no cartão de crédito parcelada em 3 vezes. É possível que receba o valor total somente após os 90 dias após a venda.

Algumas empresas flexibilizam o prazo, mas ainda assim o mais comum é aguardar um período considerável para receber o valor total. O que pode não ser o ideal caso você precise do dinheiro em caixa rapidamente.

A antecipação de recebíveis é um recurso que permite solicitar o montante total da venda antes do prazo estipulado. Em poucos dias, o valor parcelado cairia na conta da empresa de maneira integral.

Agora, isso acontece mediante o pagamento de taxas. Essa tarifa corresponde ao serviço das financeiras que oferecem a antecipação — mas geralmente é bem menor do que a taxa de um empréstimo, por exemplo.

Portanto, se precisar dos valores, pode contar com essa linha de crédito. Mas assim como um empréstimo "comum", a antecipação deve ser usada com cautela e quando realmente for necessário.

Quais são os principais tipos de recebíveis?

Existem vários tipos de recebíveis, que vão depender do tipo de negócio, produto vendido e meios de pagamento aceitos. Listamos, agora, os principais:

Vendas parceladas no cartão de crédito;

Boleto bancário;

Depósitos;

Cheques;

Contratos de lotes futuros;

Carnês;

Duplicatas;

Pedidos formais de compra;

Contratos de fornecimento.

O processo para solicitar a antecipação, assim como taxas e prazos, vão depender do meio usado para receber os valores.

Qual é a diferença entre antecipação de recebíveis e empréstimo?

No caso da antecipação, o valor solicitado é baseado nas vendas a prazo já realizadas pela empresa. Basicamente, a empresa está recebendo o dinheiro que já teria a receber no futuro.

Aqui, a garantia é justamente o valor que seria recebido no futuro. Pensando nas taxas, elas geralmente são deduzidas do valor total dos recebíveis que serão antecipadas. Costumam ser menores do que em um empréstimo.

No caso de um empréstimo, a empresa solicita dinheiro a uma instituição financeira e se compromete a devolver essa quantia com juros em um prazo determinado. Os recursos não estão atrelados a vendas futuras ou recebíveis específicos.

Pensando no empréstimo, existem várias garantias que podem ser solicitadas — imóveis, máquinas, o estoque da empresa ou até mesmo algum bem dos sócios. Serão aplicados juros, que vão depender da modalidade contratada, do valor e das garantias atreladas ao pedido.

Como fazer antecipação de recebíveis?

O primeiro passo é avaliar se a antecipação é realmente a melhor alternativa para você.

Uma boa organização do fluxo de caixa é fundamental para ter noção dessa necessidade — identificando quando não é possível contar com o dinheiro disponível atualmente e solicitar a antecipação.

Entendendo como a solicitação vai beneficiar o seu negócio, é hora de identificar quais recebíveis serão antecipados e entrar em contato com a instituição financeira.

Este é o momento de negociar as condições da antecipação. Isso inclui o valor a ser antecipado, as taxas de desconto que serão aplicadas sobre os recebíveis, o prazo de antecipação e quaisquer outras condições específicas.

A instituição financeira avaliará os documentos apresentados e poderá fazer uma análise de crédito, tanto da sua empresa quanto dos seus clientes. Essa análise visa verificar a solvência dos recebíveis e a capacidade de pagamento dos devedores.

Após a aprovação, o dinheiro será depositado na conta da empresa e poderá ser usado por você conforme desejar.

Quais são as vantagens da antecipação?

A antecipação de recebíveis pode ser vantajosa em diversas situações. Veja as mais comuns:

A antecipação oferece um acesso imediato a recursos financeiros que estão vinculados a vendas a prazo, permitindo que a empresa utilize esses fundos para despesas operacionais ou investimentos;

Dessa forma, a empresa pode ajustar o fluxo de caixa de acordo com necessidades imediatas, que podem ser de caráter urgente e alheia ao ciclo de pagamento dos clientes;

As taxas são consideravelmente menores do que a de um empréstimo;

O processo de antecipação pode ser mais rápido e menos burocrático do que outras formas de financiamento, proporcionando uma solução ágil para necessidades emergenciais de caixa.

E as desvantagens?

Apesar de vantajosa, a antecipação não deve ser vista como algo rotineiro no setor financeiro da sua empresa. Isso porque, como já apontamos, há a incidência de juros.

O ideal é que o fluxo de caixa esteja saudável ao ponto das previsões de recebimento dos clientes sejam suficientes, mas sabemos que imprevistos podem acontecer. E nem sempre eles são negativos!

Pode ser o caso de uma boa oportunidade de investimento surgir, seja para impulsionar as vendas ou desenvolver novas linhas de produto/serviço.

De toda forma, considere alguns pontos de atenção, como: