Na crise, lição de inovação para PMEs é agir primeiro e pensar depois

Paulo Renato Cabral cita as opções de crédito oferecidas por fintechs como alternativa que passou a ser mais considerada e o esforço empregado na eficiência e produtividade (ambas aliadas da inovação) para reduzir custos e garantir um melhor capital de giro.

Para driblar a crise, a inovação deve retomar às perguntas básicas sobre a dor do cliente e testar protótipos rapidamente, com metodologias ágeis. “A gente não sabe o que vai permanecer porque a cesta de consumo mudou com a pandemia. Mesmo as empresas que se digitalizaram e inovaram vão ter esse desafio”, explica a professora e economista Cristina Helena Pinto de Mello, da ESPM.

Em meio a esse cenário de gestão no caos e diferentes realidades, a necessidade de digitalização é um ponto em comum entre as empresas. “A gente já estava num movimento de transformação digital, mas que era muito atrasado aqui no Brasil. Muitas vezes é só uma mudança estratégica, mas muitos precisaram fechar porque não tiveram a possibilidade de digitalização”, explica a professora Cristina.

Na média, o faturamento dos pequenos negócios tem melhorado de 5 em 5 pontos em pontos percentuais. Em setembro, ele ainda estava 36% abaixo do normal. Numa conta simples, ele deve chegar a 100% em abril ou maio. No entanto, não valem para todos segmentos. Dificilmente o turismo volta ao normal antes da vacina. A mesma coisa vale para os eventos e para shows.

Esses setores ainda estão com faturamento mais de 50% menor, comparado com o ano anterior. Segundo o Sebrae, o melhor setor é a indústria base de tecnologia, que já está com o faturamento apenas 19% menor.

Na pesquisa “O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios” do Sebrae, a maioria dos empreendedores espera, porém, que a normalidade só volte em agosto.

Em meio a esse cenário, o caminho é o de alinhar inovação com estratégia. Agora, há um pouco mais de espaço para pensar antes de agir. Criar cenários possíveis, do pessimista ao otimista, e as ações decorrentes é uma forma de se preparar. Além disso, o professor André Nardy, da Saint Paul, reforça que os empreendedores devem ficar atentos às tendências, não abrir mão de inovar e de olhar para os clientes insatisfeitos.