Mirando mais negócios e talentos, GT Capital se une ao BTG Pactual

De olho nas mudanças pelas quais o mercado de investimentos vem passando e alinhada às necessidades e satisfação de seus clientes, a GT Capital apostou em uma estratégia ousada e certeira: se unir ao BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e à estrutura oferecida pelo maior banco de investimentos da América Latina, passando a contar com produtos, serviços e soluções ainda mais completas.

VEJA TAMBÉM:

Ranking EXAME Negócios em Expansão: inscrições vão até 30/4 e são gratuitas!

Diversos pontos foram levados em conta para a tomada de decisão, conforme destaca o sócio Rodrigo Azevedo, CFP®, CEO da GT Capital.

“A GT Capital cresceu muito, e a expansão tornou-se inevitável. Com a mudança para o BTG Pactual, trouxemos 50% da carteira ainda no primeiro mês e, ao final do quarto mês da nova parceria completamos o total da carteira, figurando entre os 20 principais escritórios do BTG. São números expressivos e de destaque importante, que reforçam nossa atuação e também potencializam a marca do BTG no Rio Grande do Sul”, afirma.

História e evolução

A GT Capital foi criada em setembro de 2017 pelas mãos dos sócios Marcus Duarte Labarthe e Rodrigo Azevedo. Com experiência de uma década no segmento de alta renda e a visão de que os negócios do setor estavam mudando, ambos decidiram deixar cargos promissores em uma grande instituição brasileira de finanças e empreender, do zero, em sua própria assessoria de investimentos.

Naquele momento, as corretoras independentes começavam a conquistar a confiança dos investidores, e os sócios da recém-criada GT Capital apostaram em um modelo de atendimento completo, transparente e isento, que permitisse guiar os clientes ao alcance de seus objetivos financeiros. O investimento em profissionais altamente qualificados foi um dos fios condutores desse processo, desde o nascimento da assessoria.

No início, a GT se uniu à Guide Investimentos, que despontava como uma possível segunda força no mercado financeiro. A parceria permitiu uma importante evolução e o amadurecimento da GT Capital de forma muito rápida, com crescimento do time de negócios e consolidação como o maior e principal escritório da corretora.

“Falando em números, o escritório atingiu, em 2021, o marco de R$ 800 milhões sob custódia, com um time de 15 profissionais e duas filiais, além da sede principal em Porto Alegre. Era hora de crescer ainda mais, e decidimos nos associar ao BTG Pactual”, conta Cassiano Konig, sócio e assessor de investimentos da GT Capital.

A GT Capital tem como marca registrada o alto nível de qualificação de seus assessores, graças a investimentos em carreira e desenvolvimento de talentos constante. Caracterizada por times enxutos e altamente eficientes, a assessoria mantém como ponto alto a proximidade com seus clientes, um dos valores mais importantes da empresa, desde sua fundação.

“Sempre tivemos um time reduzido, porém, muito qualificado e experiente. Dessa forma, mantemos o valor inestimável de garantir relações próximas com clientes e parceiros. Essa é a nossa forma de fazer negócios”, comenta Marcus Duarte Labarthe, sócio-fundador e assessor de investimentos da GT Capital.

Mais contratações

Mesmo com uma reputação já consolidada como formadora de bons profissionais, a assessoria pretende investir ainda mais em contratações em 2022, dobrando o número de assessores do time em suas três sedes (Porto Alegre, Caxias do Sul e Londrina).

“Carregamos essa característica de formar e qualificar os melhores profissionais do mercado em nosso DNA. São habilidades trazidas por nossos sócios de suas experiências anteriores no mercado, como no Bradesco, por exemplo, onde tivemos a oportunidade de acompanhar de perto e participar ativamente da formação de outros profissionais dentro da Universidade Corporativa do banco”, conta o sócio Rodrigo Azevedo.

E complementa: “Esse aprendizado é aplicado até hoje na estrutura da GT Capital, possibilitando que assessores sem experiência anterior no mercado ou mesmo os que têm experiência, mas precisam construir sua carteira de clientes, tenham a chance de se desenvolver e chegar ao topo. Um dos nosso cases de sucesso é o Cassiano Konig, primeiro assessor da empresa e, hoje, um de nossos sócios relevantes”.

Diversificando mercados e mantendo o relacionamento como foco, a assessoria criou, em 2021, a GT Digital: uma mesa de atendimento formada por profissionais certificados e qualificados para entregar as melhores soluções para novos investidores, com o objetivo de atender clientes iniciando ou em processo de construção de sua vida financeira. Com mais esse braço de atendimento, a GT Capital pretende, em 2022, ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão sob assessoria. Para os próximos dois anos, o objetivo é ainda mais ousado: triplicar o valor atual sob assessoria.

VEJA TAMBÉM:

Jorge, da dupla Jorge & Mateus, vira sócio da startup de educação Nubbi

Assine a Empreenda e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio!

Endeavor lança guia que ensina a criar o pitch perfeito; veja dicas