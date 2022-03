Conheça a Hi Platform, empresa que quer controlar a sua jornada de compra

A Hi Platform, plataforma online de gestão da jornada de experiência do cliente, nasceu da crença de que a interação mais inteligente com consumidores é o ponto fora da curva quando o assunto é destaque no ambiente digital. Nesta quinta-feira, 31, a empresa anunciou a aquisição da Akna, especializada em e-mail marketing e marketing digital. A movimentação vem para apoiar a criação de um ecossistema completo, com soluções que permitam interações mais personalizadas entre marcas e consumidores.

Fundada em 2017 por executivos com experiência na área de atendimento ao cliente, a Hi Platform é uma empresa de software como serviço (SaaS), que atende médias e grandes empresas inseridas no e-commerce com soluções digitais para a gestão da jornada do consumidor que faz compras online. Na lista de soluções da empresa estão chats, monitoramento de redes sociais, bots inteligentes e agora, com a Akna, e-mail marketing. A ideia é atender todos os pontos de contato de um consumidor com uma marca — o que inclui também as lojas físicas.

O propósito central é criar valor para o consumidor a partir de uma interação mais inteligente e um acompanhamento mais próximo de todas as etapas de uma jornada de compra — da pesquisa de preço à avaliação final de um produto. “A relação entre empresas e clientes, muitas vezes, é defasada", diz o CEO da Hi Platform, Marcelo Pugliesi. “O que fazemos é criar mecanismos para que as companhias consigam criar relacionamentos saudáveis e duradouros com os consumidores”.

Esses mecanismos, segundo Pugliesi, têm a intenção de atender a três pilares principais dos desejos dos consumidores digitais: a necessidade por conveniência, agilidade e personalização. Nesse cenário, a Hi Platform também ajuda companhias a estabelecerem diferenciais competitivos no e-commerce, defende Pugliesi. “É parte do nosso papel”.

A aquisição da Akna sinaliza a busca da Hit Platform por soluções criadas fora de casa. A compra, intermediada pela Pipeline Capital Tech, amplia a base de clientes da empresa, de 1,3 mil para 2 mil. Além disso, a combinação das empresas eleva o número mensal de interações com consumidores, de 400 milhões para mais de 600 milhões.

Nos últimos anos a empresa cresceu, em média, 35% ao ano e em 2020 registrou mais de 1,7 bilhão de interações entre marcas e consumidores. Um resultado apoiado em um aporte de R$ 35 milhões recebido em rodada de investimentos liderada pela XMS Partners, em setembro de 2021.

A intenção, segundo Pugliesi, é adquirir pelo menos outras quatro empresas até 2023, em uma busca por complementaridade no portfólio. “Vamos buscar sempre empresas que possam nos ajudar a criar esse ecossistemas com soluções variadas”, diz.

Embalada pelo apetite por aquisições e do interesse de empresas em se destacarem no ambiente digital, a Hi Platform deve crescer neste ano. A receita estimada é de R$ 100 milhões, R$ 20 milhões a mais do que em 2021.

