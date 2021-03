Fintech Trigg lança serviço de assistência para carros e motos por R$19,90

A fintech Trigg, famosa pelos cartões de crédito com cashback, está se aventurando em um novo mercado. A empresa anuncia nesta quinta-feira, 11, o lançamento do seu produto de assistência veicular, o Mão na Roda. Feito em parceria com a IGS Assistência, o produto dá direito a serviços como troca de pneu do carro, socorro elétrico e guincho.

Há bastante oportunidade para produtos de assistência veicular no mercado brasileiro. Com os custos obrigatórios de IPVA e licenciamento, muitos motoristas do país acabam deixando os seguros de lado. Por aqui, só cerca de 30% dos 69,6 milhões de carros estão cobertos.

Além disso, com crise causada pela pandemia, muitos brasileiros que tinham seguros completos acabaram migrando para versões mais baratas e enxutas do produto, que cobrem apenas eventos de roubo e furto.

Esse é o principal público-alvo ta Trigg para o Mão na Roda, que custa 19,90 reais por mês. "A assistência tem um valor super acessível, além do cliente ser atendido sem passar por processos morosos de avaliação de franquias e sinistros", diz Juliana Almeida, gerente de marketing, produtos e vendas da Trigg.

Por enquanto, a contratação da assistência Mão na Roda será somente para clientes da Trigg, que podem fazer a solicitação no aplicativo da fintech a partir do final desta semana.