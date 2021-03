37 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Há quem diga que o ano só começa após o Carnaval. Para os empreendedores e futuros empreendedores, pelo menos, a agenda de março estará cheia de atividades de capacitação. Muitas associações, empresas e universidades estão organizando eventos online para ajudar quem está precisando se reinventar na pandemia.

Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a aceleradora de negócios ACE. No curso, empreendedores de todos os setores aprendem o passo a passo da inovação disruptiva – e os motivos pelos quais ela é fundamental para o sucesso do negócio. Veja aqui.

Confira a lista:

1 – Rio de Mãos Dadas pelo Interior - Edição Petrópolis

Quando: dia 1 de março, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Os sindicatos filiados à Fecomércio RJ, o Senac RJ e o Sebrae Rio lançam o projeto Rio de Mãos Dadas pelo Interior, uma jornada de relacionamento com empresários do setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo fluminense. Voltado para pequenas e médias empresas, o programa visa contribuir para o desenvolvimento da economia e para reativar a potência dos municípios fluminenses impactados pelo longo período de pandemia.

2 – Plataforma de Educação Instituto Ânima

Quando: a partir de 1 de março

Custo: de R$590,00 a R$669,50

Inscrições: pelo site

Com o objetivo de apoiar educadores de todo o país em um contexto de mudanças significativas na educação, o Instituto Ânima, instituição da sociedade civil sem fins lucrativos da Ânima Educação, uma das maiores organizações educacionais do país, lança uma plataforma de educação continuada para docentes. Ela estará disponível para professores que lecionam na educação básica, ensino superior, cursos profissionalizantes e gestores de instituições públicas e privadas. A plataforma vai disponibilizar 14 cursos de curta duração com carga horária de 30h, que acontecem de forma 100% on-line, e são distribuídos em 4 áreas da educação: Planejamento, Avaliação e Aprendizagem; Ferramentas Digitais na Educação; Metodologias Ativas para Aprendizagem e Comunicação no Contexto Educacional.

3 – Semana Investidores.vc

Quando: dias 1, 3 e 5 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Uma semana de conteúdos práticos para entender os fundamentos do investimento-anjo. São três aulas inéditas gravadas com o especialista Amure Pinho durante a imersão Investidores.vc sobre como aprender a identificar as melhores startups, montar tese de investimento e evitar os principais erros na hora de investir.

4 – Semana de lives Cientista do Marketing

Quando: de 1 a 5 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Entre os dias 1 e 3 de março, Dener Lippert, CEO e fundador da V4 Company, rede de profissionais que implementa o processo de vendas através da internet, realizará uma semana de lives no Instagram e YouTube com executivos renomados para debater estratégias usadas por eles para escalarem suas próprias empresas, como não perder uma venda, o segredo para escalar vendas através da internet e melhorias aplicáveis a todos os tipos de negócio.

5 – Acelerando seus resultados - Fórum Digital - Accell Solutions

Quando: dia 1 a 3 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O ano de 2021 já começou repleto de novas perspectivas. Por isso, a Accell Solutions, preparou conteúdos exclusivos para ajudar empreendedores a gerar ainda mais resultados.

6 – Samsung - Jornada Python

Quando: dias 1, 2 e 4 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Samsung Ocean, programa de capacitação e inovação tecnológica da Samsung, terá uma abordagem completa sobre Python na agenda de cursos online e gratuitos de março, que começa no dia 1. Estão programadas atividades que abordam toda a jornada da linguagem que é tendência no mercado, desde o aprendizado inicial até sua aplicação em programação e solução de problemas.

7 – Semana de lives sobre como potencializar vendas através do WhatsApp

Quando: de 1 a 5 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Entre os dias 1 e 5 de março, a Octadesk, startup que auxilia marcas a venderem e atenderem via canais digitais, realizará uma série de lives com especialistas do mercado sobre o aplicativo WhatsApp como potencializador de vendas e canal de atendimento.

8 – Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Lideranças Comunitárias

Inscrições: de 1 a 12 de março, pelo e-mail senacnacomunidade@rj.senac.br​

Custo: gratuito

Quando: a partir de 16 de março

Oferecida pelo Senac RJ e Sebrae Rio, a capacitação gratuita é voltada para profissionais que atuam em instituições sociais de todo o estado do Rio de Janeiro e conta com 30 vagas disponíveis. O programa inclui dois cursos do Senac RJ: Empreendedorismo, em parceria com a Cisco, e Design Thinking. O projeto também engloba oficinas de Liderança e Perspectivas do Terceiro Setor ministradas pelo Sebrae Rio. Ao longo de três meses os participantes terão aulas online sobre: habilidades de liderança e conhecimentos financeiros, planejamento do negócio, pesquisa de mercado, metodologias ágeis, prototipação, liderança empreendedora e desenvolvimento sustentável, entre outros temas, e receberão certificados das duas instituições ao final do programa.​

9 – Otimização de listagem da Amazon: como criar listagens da Amazon Mais Vendidas [em inglês]

Quando: dia 2 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Como você otimiza adequadamente suas listagens para aumentar as vendas na Amazon? Não existem respostas simples e fáceis, mas não se preocupe - este webinar promovido pela Semrush vai te ajudar. Junte-se a um painel de especialistas da Amazon para aprender um passo a passo de como otimizar o conteúdo da lista para mecanismos de pesquisa e melhorar a descoberta de seus produtos e até como criar páginas de produtos da Amazon mais vendidos.

10 – Por que investir em treinamento das lideranças?

Quando: dia 2 de março, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Convenia, empresa com soluções para tornar os RH's mais digitais, se juntou com a Sputnik, escola especialista em treinamentos corporativos, para discutir sobre a importância de investir em treinamentos e desenvolvimento contínuo das lideranças dentro da empresa. Os convidados Marcelo Furtado, CEO e cofundador da Convenia e Jean Rosier, cofundador da Sputnik e professor da Perestroika, trarão todo o conhecimento sobre a importância de investir em treinamentos das lideranças.

11 – RME Conecta - Vendendo para grandes empresas

Quando: dia 2 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O RME Conecta é o programa desenvolvido pela Rede Mulher Empreendedora que conecta negócios de mulheres com grandes empresas para negociação e fornecimento B2B. E para o mês da mulher a RME com patrocínio da FINEP preparou um evento focado em você empreendedora, que quer vender seus produtos e serviços para grandes empresas. Nossa convidada para este evento é a Lucia Haracemiv - Fundadora e CEO da DNA de Vendas, consultoria especializada em aumento de produtividade em vendas.

12 – TI Estratégica - Direito, Tecnologia e Inovação como ferramentas para criar e impulsionar negócios

Quando: dia 2 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A SGA TI em Nuvem, empresa especializada em soluções de tecnologia para os desafios reais dos negócios, promoverá um bate-papo cujo tema central será o "Direito, Tecnologia e Inovação e como as ferramentas digitais podem criar e impulsionar negócios" com a presença de Armindo Sgorlon, CEO da SGA e Paula Figueiredo, fundadora do The Legals, empresa que presta serviços jurídicos focados em startups. O encontro focará no panorama legal brasileiro quanto à inovação e tecnologia, prevenção e ataques de cibersegurança.

13 – Reputação nos Marketplaces - Entenda como aumentar sua reputação e relevância para alavancar as vendas

Quando: dia 2 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Magis5, Hub de Integração e Automação para vender em marketplaces, se juntou a Olist para promover uma live sobre a importância da reputação nos marketplaces. Caetano Mantovani, Gerente de Implantação do Magis5, e Igor Castanho, Gerente de Marketing da Olist, abordarão diversas questões, desde entender do que se trata a reputação, até dar dicas para aumentá-la e usá-la para alavancar as vendas online.

14 – Futuro da cidade no pós-pandemia

Quando: dia 2 de março, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Clubhouse

O presidente do Conselho da Vitacon, Alexandre Frankel, recebe o empreendedor e apresentador Paulo Mathias para discutir sobre as principais mudanças em relação ao convívio social nas cidades em decorrência das medidas para conter a proliferação do coronavírus. Irão falar, também, os impactos disso no pós-pandemia, na questão social e também nas preferências na forma de viver e morar nas cidades.

15 – Jornada Customer Success

Quando: dia 2 de março, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A edtech mineira Nubbi organiza por meio da Academia do Provedor a segunda parte do Curso "Customer Success" - uma área que nos últimos anos tem recebido bastante destaque no Brasil, baseada em conceitos comprovados, que quando aplicados no seu provedor serão capazes de diminuir o cancelamento, aumentar o faturamento e definir o posicionamento do seu ISP no mercado. Para mostrar que é possível mudar o seu negócio com Customer Success acompanhe a Jornada Customer Success.

16 – Webinário Liderança Feminina: habilidades para lidar com as incertezas de 2021

Quando: dia 2 de março, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A TGI Today, startup com foco no desenvolvimento humano e na formação de líderes compassivos e humanizados, irá promover um webinário gratuito sobre liderança feminina. O evento contará com convidadas especiais para um bate papo sobre o tema “Quais são as habilidades necessárias para lidar com as incertezas de 2021”. Dentro da temática, serão discutidos tópicos como: autocompaixão, autoconhecimento, conexões, empatia e protagonismo feminino.

17 – Auditoria de SEO do site ao vivo com Craig Campbell e Jason Mun [em inglês]

Quando: dia 3 de março, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A Semrush adora uma boa auditoria de site ao vivo. É uma ótima maneira de obter insights rápidos sobre SEO e descobrir como evitar quaisquer problemas maiores. Ganhos rápidos que podem fazer uma grande diferença às vezes podem ser facilmente esquecidos, especialmente se você estiver ocupado trabalhando em campanhas. Por outro lado, se houver alguns problemas mais difíceis que possam estar subjacentes e causar alguns problemas fundamentais, eles não devem ser ignorados se mesmo que pareçam muito complicados de resolver.

18 – Papo de CEO

Quando: dia 3 de março, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na próxima quarta-feira, 3 de março, a ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras promove o primeiro Papo de CEO de 2021. Com a participação de VilmarFistarol, presidente da CNH Industrial para América do Sul, o tema será “A cultura de inovação na CNH Industrial: uma jornada de transformação”. O evento, que contará com a mediação de Humberto Pereira, ex-presidente da ANPEI, é gratuito e tem inscrições limitadas.

19 – Webinar Pulse Solution e Desinchá “As tendências e o cenário do atendimento ao cliente para 2021”

Quando: dia 3 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Pulse Solution, especialista em atendimento humanizado, multicanal e 100% remoto, e a Desinchá, falam sobre as tendências do atendimento ao cliente para 2021. Serão abordados

temas como a importância do atendimento como forma de valorizar ainda mais a fidelização entre marca e consumidor, a importância da melhor experiência do cliente para o sucesso do negócio, o impacto dos canais digitais nos dias de hoje e como a inteligência de dados faz diferença no atendimento humanizado. Participam do encontro Sarita Alcala, Coordenadora de Pulse Solution, e Bianca Holanda, Gerente de Customer Experience da Desinchá, empresa RA1000 do Reclame Aqui. O webinar será mediado por Juliana Assunção, Founder e CMO da RankMyAPP, empresa especialista em inteligência de marketing e aquisição para mobile apps.

20 – Investidor 4.0 - Do tradicional ao Alternativo

Quando: dia 3 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento visa proporcionar uma nova relação com o mercado de investimentos, sobretudo com o universo de ativos alternativos. O encontro será ministrado por Felipe Souto, CEO da Bloxs Investimentos, que possui mais de 15 anos de experiência no ramo, e contará com a participação de alguns especialistas de diversos segmentos do setor. Empreendedores, investidores e profissionais de investimento que desejam ampliar sua visão sobre as novas modalidades de investimento, terão acesso a inúmeras oportunidades que o mercado oferece, tanto em relação ao modelo tradicional quanto ao alternativo, saberão quais são as áreas consideradas altamente lucrativas do momento para se investir e que estão ligadas a projetos específicos da economia real entre outras informações.

21 – Starbem + Saúde - Obesidade e Alimentação

Quando: dia 3 de março, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No Brasil, cerca de 20% da população tem obesidade e 60% dos adultos estão com excesso de peso. Por isso, a live irá abordar além do tema, a importância de uma alimentação saudável para evitar ou controlar o sobrepeso e a obesidade. A convidada será a nutricionista e especialista em Nutrição Clínica, Carolina Codicasa, que conversará com o cardiologista Dr. Leandro Rubio, CEO da Starbem, sobre como estabelecer e manter uma rotina alimentar benéfica à saúde e ao bem-estar.

22 – Negócios e Exportação

Quando: dia 3 de março, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo Instagram

Thomas Raad, trader de commodities e sócio da Raad International Trading, trading company situada em São Paulo, com escritório em Sharjah, nos Emirados Árabes, recomenda aos profissionais se capacitarem para fazer bons contatos nesses eventos. A live que trará um panorama do setor, desafios e projeções, terá a participação de Lincoln Fracari, proprietário da China Link Trading e que comanda no YouTube o maior canal de importação na atualidade.

23 – Quando os links incendeiam sites [em inglês]

Quando: dia 4 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Conseguir um ótimo link é difícil, por isso a Semrush está promovendo esse webinar para discutir um pouco mais acerca desse tema, que discutirá sobre como compreender a eficácia do link por meio da análise, medir os benefícios indiretos da geração de links, monitor links perdidos e monitor links ganhos.

24 – Licitações Inusitadas: Tudo pode ser contratado e comprado via licitação?

Quando: dia 4 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O presidente do Portal de Compras Públicas - plataforma desenvolvida para a internet que permite realizar compras de licitações públicas para aquisição de bens e serviços - Leonardo Ladeira, recebe Ricardo Dantas, consultor de Licitações Públicas desde 2002. O evento tem como objetivo mostrar aos fornecedores que há espaço para todo tipo de mercado nas licitações. Aos novos gestores e compradores, mostrar que qualquer demanda pode e deve ser licitada, até as mais inusitadas. Trazer esse bate papo entre Leonardo e Ricardo vai colaborar para desmistificar as licitações e seus processos.

25 – Contratos do agronegócio e a interferência do Poder Judiciário

Quando: dia 4 de março, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A equipe do Zilveti Advogados se reunirá para debater sobre questões jurídicas que exigem atenção ao setor do agronegócio. Fernando Zilveti e Marcela Cavallo irão conversar com o público sobre as dúvidas mais frequentes no setor, em especial voltado para o setor de contratos.

26 – Café com Empreendedoras Especial de Março - Comunicação, Finanças e Gestão de Empresas

Quando: dia 4 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O Café com Empreendedoras é uma oportunidade de conhecer outras empreendedoras, aumentar seu networking, divulgar sua empresa e ainda contar com conteúdo super rico e histórias inspiradoras. Participam do encontro Margarida Pereira, especialista em gestão financeira, ao lado de Fabiana Rolim, comunicadora, e Maria José do Lago, educadora financeira.

27 – UXcoffee - Gestão colaborativa público privada

Quando: dia 4 de março, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A DUXcoworkers, empresa pioneira no Brasil a fazer das boas práticas de UX uma cultura de trabalho, promoverá gratuitamente mais uma edição do UXcoffee Conversa Estruturada com o tema ‘Gestão Colaborativa público privada’, com focos em executivos, pesquisadores e curiosos sobre o assunto. No evento, além de discutir como melhorar a relação das pessoas com as cidades na construção de iniciativas para o bem, será lançado o projeto Minhocão - uma pesquisa desenvolvida pela própria consultoria com pessoas que moram e frequentam a região central do município para entender qual o envolvimento delas com o Elevado Presidente João Goulart e o que esperam para o futuro.

28 – DEVinHouse 2021/ 1

Quando: dia 4 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

As empresas catarinenses de tecnologia terão a oportunidade de ajudar na formação de novos desenvolvedores de software, profissionais entre os mais buscados e em falta no setor. A Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e o SENAI SC estão lançando novas turmas do projeto DEVinHouse. O programa se dedica a ensinar e a formar desenvolvedores em nove meses. No dia 4 de março, às 18h, acontece o evento de lançamento para as empresas interessadas, que terão a oportunidade de patrocinar as turmas e contratar os profissionais ao final do ciclo.

29 – Papo de Performance (webinar)

Quando: dia 4 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento vai trazer os desafios de planejar, desenvolver e manter um time de vendas de alta performance em empresas B2B. O conteúdo será apresentado por Ricardo Corrêa, presidente da Ramper; Fernando Liberato, co-fundador da Sales Rocks; e Diego Cordovez, co-fundador do Meetime - todos a frente de empresas que possuem soluções para atender as dores dos times de vendas no mercado B2B.

30 – Covid-19: variantes, novos testes de diagnóstico e eficácia das vacinas

Quando: dia 4 de março, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Destinado aos profissionais da saúde, o evento online e gratuito abordará os principais desafios e projeções de especialistas sobre as variantes do coronavírus descobertas recentemente na África do Sul, Brasil e Reino Unido; novidades a respeito dos testes laboratoriais capazes de detectar estas variantes e como eles podem auxiliar na avaliação de eficácia das vacinas liberadas em pela Anvisa.

31 – Webinar Marketing Médico

Quando: dia 4 de março, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A especialista em marketing médico Maeve Nobrega e o advogado Igor Mascarenhas farão um webinar falando para os profissionais da saúde que querem ingressar no mundo digital e para aqueles que já possuem atuação online, mas que desejam melhorar o seu perfil, sem interferir nas regras dos Conselhos Federais e Regionais de Medicina. O webinar promovido pelo IEFAP e pelo Portal Medicina Dia a Dia, é gratuito, e indicado para os médicos que querem entender como usar a comunicação a seu favor e não gerar problemas junto ao CFM.

32 – 2º workshop online Engenheiros e Arquitetos no Exterior

Quando: de 4 a 7 de março, às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Enquanto no Brasil a crise acumulada em conjunto com a pandemia castigam o setor de construção fazendo com que profissionais com extrema qualificação tenham que buscar outros ramos ou até mesmo gerar o sustento em empregos de aplicativo, no exterior países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e Irlanda estão em busca de tais profissionais para ocuparem posições na indústria da infraestrutura, habitação e expansão industrial. O evento visa qualificar os profissionais de língua portuguesa que buscam explorar oportunidades de trabalho e negócios no Indústria da Construção e Mercado Imobiliário nos Estados Unidos e outros países de língua inglesa, orientando os participantes a avaliarem os riscos e para fazer um projeto de sucesso, a fim de que a carreira e os negócios deem certo no exterior.

33 – Webinar: Como preparar sua operação para implantar o YMS

Quando: dia 5 de março, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A webinar será para discutir novas tecnologias aplicadas ao setor logístico e tem o objetivo de dar um panorama das inovações já usadas por grandes empresas em logística. O evento terá a participação especial de duas mulheres especialistas: Camila Pinheiro, responsável pela distribuição de produtos dentro da DHL L’Oreal, e Júlia de Araújo, Head de Customer Success da Trackage.

34 – Global Mentoring Walk - Mentoring BR 2021 - Online

Quando: dia 6 de março, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Venha participar do Mentoring Walk! Uma caminhada com mentoria da rede Vital Voices, que acontece todo ano ao redor do mundo em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. No Brasil, a Rede Mulher Empreendedora é a organizadora oficial e já realiza pelo sétimo ano consecutivo.

35 – Inovação e Criatividade na Era Digital

Quando: dia 2 de março, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Na live, realizada pela Digitalks, o Rafael Kiso, fundador e diretor de marketing da mLabs, vai ser um dos palestrantes a compartilhar para o público sobre estratégias e habilidades que as empresas precisam para potencializar a capacidade de inovar, os impactos da Era Digital, conceitos, o uso da criatividade, o que mudou e também exemplos práticos.

36 – Empreender para mudar, mudar para empreender

Quando: dia 4 de março, às 14h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

No mês em que se comemora o Dia da Mulher, a FecomercioSP preparou uma programação especial para os seus webinários semanais, com o objetivo de mostrar ao público histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença no empreendedorismo, que são exemplos de persistência, coragem, sucesso, mudança e inovação. Nesta quinta, participam Jandaraci Araújo (cofundadora da Conselheiras 101), Viviane Duarte (presidente da consultoria Plano Feminino) e Ana Paula Locoselli (advogada e consultora da FecomercioSP).

37 – Curso Liderança, Direito & Desenvolvimento

Inscrições: até dia 7 de março, pelo site

Custo: gratuito

Quando: dias 11 e 13 de março

Estão abertas as inscrições para a nova turma do curso Liderança, Direito & Desenvolvimento, que pela primeira vez será realizada totalmente online entre os próximos dias 11 e 13 de março. Esta será a primeira turma de 2020 e a 15ª edição do programa, que começou em 2016. A aula inaugural terá como convidado especial o professor Carlos Ari Sundfeld, que irá falar sobre a nova lei nacional de compras públicas. Estão confirmadas ainda, dentre outros nomes, as participações do professor Guilherme Dominguez, falando sobre Tecnologia, Direito & Desenvolvimento, além do historiador e professor Vinicius Müller que vai tratar de Liderança e Dilemas Éticos e Isadora Cohen discutindo privatizações e concessões.