Escritório Top, de MG, aposta em assessoria financeira a atletas

A maneira de chegar aos clientes costuma ser um dos pontos decisivos para o sucesso de um negócio. Não à toa, as táticas para chegar a novos públicos consumidores volta e meia estão entre os assuntos mais requisitados pelos empreendedores.

O empreendedor mineiro João Evangelista A. Neto encontrou um nicho para o Top Investment Group, escritório de investimentos vinculado ao BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) e fundado por ele em Belo Horizonte, no ano passado: atender atletas em busca de uma melhor gestão dos recursos — e de alternativas de renda na aposentadoria das competições.

Neto está realizando um evento em parceria com o Movimento Xis, uma espécie de confraria entre atletas e empresários de sucesso em várias áreas.

No dia 29/11 acontecerá o primeiro encontro do grupo, em uma mansão próxima à Belo Horizonte, na qual cerca de 60 convidados participarão do evento, uma imersão focada em empreendedorismo que vai mudar a visão sobre a forma de empreender e criar estratégias de negócio.

Grandes nomes do empreendedorismo como João Adibe (Grupo Cimed), João Appolinário (Fundador Polishop), Thiago Brunet, Igor Costa (cirurgião Dentista) e Felipe Villaça (cirurgião plástico) são palestrantes confirmados. Eles vão passar toda a experiencia como empreendedores para os participantes.

Um dos apoiadores do movimento é o escritório Top Investment Group. Empresário e assessor financeiro de grandes patrimônios que tem experiência de quase uma década com a Assessoria de Investimento para atletas, João viu no movimento um propósito muito forte em multiplicar de forma sólida e real a vida empreendedora de um Atleta. “Hoje um dos maiores erros de um planejador financeiro de um atleta é fazer como todos fazem, criando um plano para o jogador juntar dinheiro para se aposentar no fim de sua carreira como atleta", diz Neto.

"O grande problema é que ninguém se aposenta com 35, 40 anos, principalmente um atleta acostumado com alta performance. O caminho para o sucesso é ter um planejador financeiro que te ajude a traçar um plano para mudança de carreira quando a vida de atleta acaba, trazendo propósito para o atleta e fazendo com que ele não só “junte dinheiro”, mas se prepare para se tornar um empreendedor na área que quiser e manter sua alta performance para a vida, vindo o movimento Xis justamente com esse propósito.”

O empresário Marcelo Furtado, um dos fundadores do Movimento Xis, que teve uma passagem relevante no setor de alta renda do banco Santander, é hoje referência como consultor de empresas e franquias no Brasil, tem vasta experiência com atletas de Futebol migrando para a profissão de empresário, e acredita que o Movimento Xis vai proporcionar essa transição de forma muito mais eficiente, solida e com muita inteligência por trás, fazendo de atletas de alta performance, empreendedores de alta performance. “Além de grandes nomes o movimento Xis uniu um grande propósito, os fundadores estão muito empenhados em criar um movimento único no mundo”, diz.

A parceria com o Movimento Xis vem num momento de expansão dos negócios do Top. O escritório triplicou a captação de recursos de clientes neste ano e deve fechar 2021 com mais de 130 milhões de reais de patrimônio líquido.