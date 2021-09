Estas são as cinco características dos empreendedores de sucesso

Busca por independência financeira, desejo de contribuir com a sociedade, ideias inovadoras ou pura necessidade. Independentemente do que motive essa decisão, o fato é que há cada vez mais brasileiros com vontade de empreender.

Segundo dados da pesquisa GEM 2019, realizada no Brasil com apoio do Sebrae, 38,7% da população tem o sonho de abrir a própria empresa, enquanto apenas 28,8% ainda prefere fazer carreira em uma empresa privada.

Embora ter uma boa ideia de negócio seja parte importante do processo de abertura de uma empresa, há uma série de outras características e habilidades comportamentais presentes no perfil dos grandes empreendedores que podem ajudar os novatos a prosperarem.

Quer receber conteúdos exclusivos e gratuitos sobre empreendedorismo? Participe da Virada do Empreendedor de Sucesso

É claro que nem todo mundo nasce com essas habilidades, mas a boa notícia é que totalmente possível desenvolvê-las.

Mas, afinal, quais são as principais características dos empreendedores de sucesso? É o que te mostramos abaixo.

1. Boa comunicação

O processo de abrir uma empresa do zero, por si só, já exige que o empreendedor tenha boas habilidades sociais. Mas saber se comunicar com clareza e assertividade também faz diferença em outras etapas da trajetória empreendedora — seja para conseguir um bom investimento inicial, fazer um pitch de vendas convincente, ajudar na resolução de conflitos, conversar com seu público-alvo ou direcionar a equipe para a execução de tarefas.

Vale destacar que a pluralidade de opiniões é muito benéfica para a construção de uma empresa. Por isso, além de falar, também é importante saber (e estar disposto) a ouvir diferentes pontos de vista durante esse processo de comunicação.

2. Persistência

Não é segredo para ninguém que empreender é um processo desafiador. Assim, entender que imprevistos fazem parte do caminho e manter-se firme em seus objetivos mesmo em situações adversas é essencial para ver o negócio prosperar.

3. Liderança

O espírito de liderança também se destaca como uma das principais caraterísticas para ter sucesso como empreendedor. Mesmo quem tem um perfil mais executor e não abre mão de “colocar a mão na massa” durante o trabalho precisa estar preparado para delegar tarefas, estabelecer metas coletivas e individuais e inspirar pessoas se quiser ter sucesso como empreendedor.

Leia também: 3 características imprescindíveis para ter sucesso como líder

4. Flexibilidade

A biografia de grandes empreendedores prova que adversidades fazem parte do caminho e que muito de seu sucesso está relacionado justamente à capacidade de contornar os obstáculos.

Nesse sentido, a flexibilidade também se mostra uma característica imprescindível. Mantenha a mente aberta para testar novos caminhos e soluções e esteja disposto a mudar rapidamente de rota quando necessário.

5. Curiosidade

Em um mundo em constante transformação, a habilidade de continuar aprendendo sobre novos assuntos é um grande diferencial.

Por meio do lifelong learning (o aprendizado contínuo), os bons empreendedores se mantêm por dentro das transformações do mercado e descobrem novas práticas e tecnologias para manter seus negócios sempre atualizados e competitivos.

Virada do Empreendedor de Sucesso

Pensando em ajudar cada vez mais pessoas a tirarem o sonho de abrir um negócio do papel e em ajudar na atualização de empreendedores que já têm suas empresas funcionando, a EXAME Academy se juntou com a Carol Paiffer, CEO da Atom (ATOM3) e um dos grandes nomes do empreendedorismo no Brasil.

Da parceria, nasceu a Jornada do Zero ao Negócio, o primeiro curso sobre empreendedorismo ministrado pela empresária.

“Estou me dedicando ao máximo para trazer todas as informações que eu fui acumulando ao longo dos meus 16 anos empreendendo e, é claro, o que eu aprendi com outras pessoas ao meu redor que empreendem também”, afirma Carol.

Participe da Virada do Empreendedor de Sucesso e acompanhe a primeira aula do curso gratuitamente!

Durante o treinamento, que terá carga horária total de 4 horas, ela vai compartilhar dicas e aprendizados relacionados a gestão, marketing e finanças, dentre outras habilidades técnicas e comportamentais importantes para ter sucesso como empreendedor.

“Costumo dizer que o empreendedorismo pode ser um caminho asfaltado e com luz. Alguém que já passou por esse caminho, que antes era cheio de pedras e escuro, pode te ajudar compartilhando a experiência para que você adote soluções mais simples”, diz.

A aula inaugural do curso será transmitida gratuitamente no dia 5 de outubro, como parte da programação da Virada do Empreendedor de Sucesso. Para participar, basta fazer um cadastro na página oficial do evento.