Empreendedores digitais apostam na economia da recorrência

O mundo digital abriu portas importantes para o crescimento de novos negócios e, claro, para a consolidação de uma nova economia e outras formas de gerar renda. Tão importante como a evolução dessa revolução é a forma que empresas e consumidores se adaptam à demanda do mercado. Entre as diversas tendências, a economia da recorrência ganha destaque no setor digital.

Tendência essa marcada por serviços prestados mensalmente por meio de um método de assinatura. Esse modelo de oferta de serviços é bastante útil, principalmente quando o assunto são vendas na internet. São mais de 116 milhões de usuários e o mercado de infoprodutos é um dos que mais crescem. A HeroSpark, solução completa para empreendedores digitais, oferece uma plataforma personalizada e uma experiência única ao usuário.

Esse termo pode soar estranho, porém, o mais curioso é que a utilização desse serviço já faz parte do seu dia a dia há algum tempo. Lembra de alguns serviços mensais que provavelmente você já assinou? Atualmente as plataformas digitais invadiram o mercado e oferecem opções diversas de serviços.

Uma das grandes vantagens da economia da recorrência é que diferentes tipos de negócios podem se beneficiar, como: lojas, clínicas de estética, consultórios, escolas de idiomas, petshops, profissionais com especialidades, entre muitos outros.

Para Rafael Carvalho, COO da HeroSpark, a economia da recorrência abre portas para muitos empreendedores e para a consolidação de novos negócios, além de ser uma ótima oportunidade para aqueles que desejam viver daquilo que amam fazer. “Uma ótima estratégia para gerenciar a recorrência está ancorada em indicadores, em um plano de ação e em soluções tecnológicas eficientes", explica.

O período de pandemia abriu espaço e oportunidade para esse crescimento, de acordo com a Global Consumer Insights Survey 2020, da PwC, 45% das pessoas passaram a usar o celular como canal de compras, durante esse período.

Antenados à transformação no perfil do consumidor e no potencial da internet, diversos empreendedores compreenderam as oportunidades deste segmento que, hoje é composto por três pilares: Produtores (criadores de infoprodutos), Plataformas de Negócios (empresas que funcionam como lojas / prateleiras virtuais, fazendo a comercialização e monetização dos produtos digitais) e os afiliados (vendedores que incentivam o consumo de infoprodutos e são comissionados pelas vendas).

Uma das grandes vantagens do modelo de negócio recorrente é o controle em relação à receita e à previsibilidade do faturamento mensal. Esse diferencial evita oscilações drásticas no faturamento e ajuda o empreendedor a se planejar melhor para o futuro, além de garantir um fluxo de caixa mais estável.

Quem compra também se beneficia. A economia da recorrência possibilita o acesso a produtos sempre atualizados, conforto, comodidade, praticidade, processos menos burocráticos, transparência e segurança.

A empresa que atua sob esse modelo consegue criar um relacionamento mais singular e de confiança com os clientes e oferece outros produtos e serviços, aumentando a fidelização dos clientes.