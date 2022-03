De olho em PMEs, Itaú inaugura polo para atender empreendedores em SP

O Itaú Unibanco inaugurou nesta semana um polo de atendimento dedicado a empreendedores na cidade de São Paulo, em uma tentativa de estar mais próximo de PMEs e pequenos empresários. De acordo com o banco, o polo funcionará como uma base de apoio aos clientes que são pessoas jurídicas. Por lá, os empresários terão atendimento mais direto, como uma consultoria especializada — e que considera as necessidades de cada empresa.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

Essa é a sexta inauguração feita pelo Itaú: entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, o banco já havia aberto outras cinco unidades de atendimento para PMEs nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Goiânia e Manaus. Na capital paulista, o polo está localizado no bairro de Pinheiros.

Em breve, outras cidades como Curitiba, Salvador, Recife e Maringá receberão seus próprios polos. Até abril, serão 15 no total.

Nos hubs, os empresários têm acesso a atendimento individualizado, e recebem ajuda de profissionais em áreas determinantes para o negócio, como pagamentos, seguros, investimentos e empréstimos. Como resultado, o banco espera poder ajudar empreendedores a tomar decisões mais assertivas.

“O objetivo é fomentar a economia no país, permitindo que as pequenas e médias empresas tenham mais oportunidades para alavancar seus negócios, por meio de crédito e assessoria para a tomada de decisões importantes”, diz o banco, em nota.

De outro lado, o Itaú espera acelerar seu próprio plano de transformação no Varejo, o iVarejo 2030, desenhado para reformular toda a operação envolvendo pequenas e médias empresas com a intenção de criar diferenciais em um mercado cada vez mais disputado.

“Nossos times estão organizados nos polos atuando como uma grande comunidade multidisciplinar, com a presença de gerentes de negócios e especialistas em jornadas especificas, o que promove a integração com as áreas de negócio – como seguros, pagamentos e investimentos, entre outras que estão dedicadas a um atendimento mais consultivo”, diz Marcelo Gambarini, diretor de Negócios Empresas do Itaú Unibanco.

A visita dos clientes aos polos, que podem acontecer de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, também virão em conjunto de um modelo de atendimento que permitirá que gerentes de negócio e especialistas também façam o caminho contrário, visitando empreendedores em seus locais de trabalho para conhecer cada negócio pessoalmente. O contato mais direto com esses clientes, segundo o banco, deve ajudar os profissionais do banco na tomada de decisão e na hora de oferecer os melhores produtos, já que as necessidades das PMEs serão conhecidas mais de perto.

Segundo o Itaú, com todas as unidades em funcionamento, a expectativa é que 50% da base atual de clientes PMEs passe a ser atendida neste modelo.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.