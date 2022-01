Conheça 4 habilidades necessárias para empreendedores alcançarem o sucesso

Muitos brasileiros têm o sonho de abrir o próprio negócio. Segundo dados do Ministério da Economia, em 2020, o Brasil teve mais de 19 milhões de empresas abertas. A vontade de empreender também aparece como o segundo maior desejo do brasileiro, de acordo com dados do levantamento Global Entrepreneurship Monitor (2020), atrás apenas de viajar. A pesquisa ainda apontou que 50 milhões de brasileiros pretendem abrir um negócio nos próximos três anos.

Inove o seu jeito de fazer negócios com o BTG+ business. Clique aqui para abrir já a sua conta de maneira segura e 100% digital

Embora ter uma boa ideia de negócio seja parte importante do processo de abertura de uma empresa, há uma série de outras características e habilidades comportamentais presentes no perfil dos grandes empreendedores que podem ajudar os iniciantes a prosperarem.

Confira abaixo quais são as principais habilidades necessárias para um empreendedor de sucesso:

Boa comunicação

Saber se comunicar com clareza e assertividade faz diferença em diversas etapas da trajetória empreendedora — seja para conseguir um bom investimento inicial, fazer um pitch de vendas convincente, ajudar na resolução de conflitos, conversar com seu público-alvo ou direcionar a equipe para a execução de tarefas. Vale destacar que a pluralidade de opiniões é muito benéfica para a construção de uma empresa. Por isso, além de falar, também é importante saber (e estar disposto) a ouvir diferentes pontos de vista durante esse processo de comunicação.

Liderança

O espírito de liderança também se destaca como uma das principais características para ter sucesso como empreendedor. Mesmo quem tem um perfil mais executor e não abre mão de “colocar a mão na massa” durante o trabalho precisa estar preparado para delegar tarefas, estabelecer metas coletivas e individuais e inspirar pessoas se quiser ter sucesso como empreendedor.

Flexibilidade

A biografia de grandes empreendedores prova que adversidades fazem parte do caminho e que muito de seu sucesso está relacionado justamente à capacidade de contornar os obstáculos.

Nesse sentido, a flexibilidade também se mostra uma característica imprescindível. Mantenha a mente aberta para testar novos caminhos e soluções e esteja disposto a mudar rapidamente de rota quando necessário.

Apostar em uma boa gestão financeira

Além das habilidades ligadas ao comportamento, saber lidar com a parte administrativa sobre os números da empresa também é essencial para o sucesso do negócio. Entender sobre fluxo de caixa, capital de giro e gestão da conta PJ - separada da conta pessoal - é um fator determinante para que os empreendimentos tenham uma boa saúde financeira e, assim, prosperem.

Clique aqui e descubra como dar o primeiro passo para melhorar a gestão financeira do seu negócio

Foi com o objetivo de facilitar a gestão e ajudar empreendedores a terem maior visibilidade de suas finanças, que o BTG Pactual desenvolveu o BTG+ business, uma plataforma totalmente especializada em soluções para pequenas e médias empresas.

Dentre elas está a conta PJ 100% digital, sem taxa mensal de manutenção e com acesso simples e seguro, pela web ou aplicativo. Tenha acesso a todos os serviços em um só lugar para você gerenciar o seu negócio de um jeito mais simples e ágil.

Conheça o BTG+ business, conta PJ sem taxa mensal, 100% digital e pensada para o pequeno e médio empreendedor

Além disso, conheça os demais benefícios oferecidos:

Transferências ilimitadas via PIX, 24 horas por dia sem custo

Cadastro de chaves Pix e emissão de QR Code para receber da forma que seu negócio precisa

Aprovação de pagamentos na palma da sua mão através do nosso App

Mais segurança com a configuração de limites personalizados por pagamento

Antecipação online das suas vendas no cartão das principais maquininhas do mercado

Atendimento multi canais, seja por chat, telefone, e-mail ou whatsapp, conte com uma equipe totalmente dedicada para atender a sua empresa

Quero conhecer o BTG+ business, a solução para a gestão financeira do meu negócio