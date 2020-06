A Caixa Econômica Federal fechou uma parceria com a Associação Brasileira de Franchising (ABF) para facilitar o acesso de franqueados ao crédito com o banco. As empresas associadas à ABF e a ABF do Rio de Janeiro terão duas opções de linha de crédito exclusivas, produtos bancários e um canal especial de atendimento dentro da instituição financeira.

Para franquias com faturamento anual superior a 360.000 reais, há uma linha de crédito pós-fixada, com juros a partir de 0,83% ao mês mais a TR (taxa referencial), prazo de pagamento de 60 meses e carência de três meses. Para micro e pequenas empresas que faturam menos de 360.000 reais, há uma linha com juros a partir de 1,4% ao mês, prazo de 48 meses e carência de três meses.

Para o diretor da estratégia de varejo da Caixa, Jeyson Cordeiro, “a parceria posiciona a Caixa em um dos setores mais estratégicos do mercado, permitindo às franquias e seus franqueados acesso ao crédito com taxas justas neste momento de grande necessidade.”

Para poder pedir o empréstimo, a empresa precisa ter no mínimo 12 meses de faturamento. Os candidatos estão sujeitos à análise de crédito da instituição, mas a parceria garante um apoio para que a aprovação seja mais rápida e sem muitas exigências. Segundo Beto Filho, presidente da ABF Rio, mais de 5.000 empresas já se inscreveram no programa.

A expectativa da associação é que a parceria libere 3,7 bilhões de reais em crédito às redes de franquias brasileiras. Segundo um estudo da entidade, os franqueados precisam de 90.000 a 95.000 reais por unidade para recuperar o negócio. Com o isolamento social, as empresas do segmento perderam mais de 25% do faturamento só na segunda quinzena de março.

O pacote de benefícios inclui também um cartão empresarial com isenção da primeira anuidade, cheque empresa com taxa de 8,9% ao mês, capital de giro com 28% de desconto e uma redução de 50% durante os seis primeiros meses na adesão de novas cestas de serviços.

Ao todo, o convênio tem o potencial de atingir até 89.000 franqueados e centenas de franqueadores da ABF no Brasil. Para poder usufruir das novas condições, as empresas podem manifestar interesse no portal Caixa Com a Sua Empresa, selecionando a ABF como entidade parceira no formulário.

O presidente da ABF, André Friedheim, afirma que a parceria chega em um momento em que o franchising nacional luta para se adaptar ao cenário atual e manter os negócios operando. “De forma geral, as franquias têm grande capacidade de adaptação, mas precisam de recursos para manter seu caixa e honrar seus compromissos. Essa parceria vai facilitar muito o acesso ao crédito e em condições atraentes”, diz o presidente.

Ao todo, o sistema de franchising brasileiro tem mais de 161.000 unidades e faturou 186,7 bilhões de reais em 2019. As operações são responsáveis por 1,3 milhão de empregos diretos e estão presentes em mais de 40% dos municípios do país.