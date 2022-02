Benchmarking: 3 pontos de atenção na hora de analisar a concorrência

Abrir um negócio pode gerar certas inseguranças. Por isso, antes de começar, é primordial que o empresário conheça o mercado onde pretende se inserir. De acordo com informações do Mapa de Empresas, o Brasil alcançou a marca de mais de 4 milhões de novas empresas abertas em 2021. O dado, divulgado pelo Ministério da Economia, afirma que o número corresponde a um crescimento de 19,7% – se comparado com 2020.

Muitos empresários à frente de pequenas e médias empresas (PMEs) sonham em constar em listas como a de médias empresas que mais cresceram em lucratividade em 2021, por exemplo. Mas, entre o início de um empreendimento e a conquista do sucesso existe um longo caminho – e algumas práticas podem facilitar esse processo.

Dentre elas, está o benchmarking (do inglês “avaliação comparativa”). A metodologia consiste em realizar uma análise minuciosa da concorrência para, assim, estudar e planejar as melhores práticas adotadas por players já consolidados no mercado.

Aqui vão 3 estratégias de benchmarking que podem auxiliar pequenos empreendedores:

1. Estude empreendimentos bem-sucedidos no seu ramo

Se você quer atuar no ramo de entregas por aplicativo, por exemplo, é interessante tirar um tempo para estudar e analisar planos de negócios de empresas que deram certo, como a Rappi e o iFood. A ideia é comparar elementos externos que te auxiliem a ter novas metas e que podem ser replicados na realidade do seu negócio. Esse tipo de estudo também pode ser uma boa fonte para entender necessidades do mercado que não foram supridas por negócios já existentes, ou seja, também é uma forma de ter insights valiosos sobre lançamentos de produtos.

2. Compare, mas de maneira saudável

A premissa nesse ponto é usar essa análise prévia para comparar estratégias e pontos dentro do seu negócio e outros. “O que funciona?” e “o que poderia melhorar?” são perguntas para se fazer nessa etapa. O segredo é saber dosar a comparação para que ela siga sendo algo benéfico para o negócio. Esse seria o benchmarking funcional, onde a estratégia é entender as mais diversas funções de um negócio – para comparar processos e estratégias da concorrência com as implementadas no seu empreendimento.

3. Use o material para repensar seu negócio e repita tudo de novo

Talvez esse ponto de conclusão seja um dos mais importantes e, mesmo assim, pouco aplicados nos negócios. A ideia aqui é usar todas as informações previamente coletadas e criar uma conclusão desse estudo. Essa etapa é essencial para organizar novas metas para a sua organização, que podem incluir: elaboração de novos produtos ou serviços, reorganização interna, treinamento de pessoas e reposicionamento de marca.

Esse ponto é um lugar onde os empreendedores não devem ter medo de chegar, pois a reestruturação é necessária para o sucesso. A Netflix, por exemplo, fez isso várias vezes durante sua trajetória. E, claro, quando achar que o empreendimento está indo para um bom caminho, repita tudo de novo.

A busca por resultados positivos

Além do benchmarking, outra estratégia importante para empreendedores novos e experientes alcançarem o sucesso, é monitorar de perto a saúde financeira da empresa. Para isso, encontrar um banco que saiba priorizar as necessidades do seu negócio é essencial.

