Ambev está em busca de startups para acelerar; veja como participar

A Ambev decidiu, mais uma vez, abrir as portas para a inovação aberta. A companhia anunciou nesta quarta-feira, 29, a nova edição de seu programa de desenvolvimento de startups, o "Além". O objetivo é encontrar startups ligadas à inovação, mas sem áreas distintas, para criação de soluções para a companhia.

Da porta para dentro, a ideia é que as startups participantes possam criar soluções que ajudem a Ambev em desafios relativos ao dia a dia da operação. Nesse cenário, o Além busca empresas que atendam a quatro principais áreas:

meios de pagamento;

gestão e logística;

indústria 4.0;

inovações para bebidas

Para a criação dessas soluções, produtos e serviços, os empreendedores terão acesso a rede de líderes e fornecedores da Ambev, além de receber mentorias e auxílio financeiro. As startups que, no processo seletivo, chegarem até a fase de criação do projeto piloto terão os custos subsidiados pela Ambev por meio da área de negócio responsável pela cocriação junto com a startup. Segundo a empresa, não há um valor determinado, e o investimento deve variar de acordo com a necessidade de capital para que um projeto saia do papel.

Para participar, as startups devem estar em fase de tração e escala, possuir uma solução pronta e já validada no mercado e ter pelo menos dois sócios(as) com dedicação exclusiva à empresa. As inscrições para o programa vão até 17 de outubro, no site.

A aproximação com startups na Ambev já é coisa de longa data. No início deste ano, a empresa concluiu a primeira edição do programa de aceleração e selecionou sete projetos de startups para desenvolver. Foram três meses de criação conjunta dos projetos piloto. Um deles, chamado de CapudoCup, uma competição do jogo Free Fire, foi lançado em parceria com a startup SporTI, de gestão e marketing esportivo. A competição registrou mais de 7.000 inscritos e gerou mais de 9 milhões de visualizações de vídeos.

Recentemente, a empresa também foi reconhecida como a companhia privada que mais gera conexão com as pequenas empresas de base tecnológica do país, segundo ranking da plataforma de inovação aberta 100 Open Startups.

“As startups têm a oportunidade de explorar sua tecnologia, seu modelo e sua solução para unir forças com as expertises da companhia. Dessas conexões, nascem projetos para além da Ambev”, afirma Eduardo Horai, diretor de tecnologia da Ambev.

