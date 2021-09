Ford abre inscrições para programa de estágio de 2022

A Ford abriu as inscrições para seu programa de estágio 2022, para estudantes interessados em estagiar nas unidades da empresa em Salvador e Camaçari (BA), e São Paulo e Tatuí (SP). Como requisitos, os candidatos devem estar cursando a partir do antepenúltimo ano de graduação e matriculados no período noturno.

As vagas destinam-se às áreas de negócios (finanças, engenharia, comunicação, recursos humanos, jurídico e compras), de produto (manufatura, desenvolvimento de produto e regulamentações) e de tecnologia e experiência do consumidor (TI, serviço ao cliente, marketing & vendas). Os selecionados poderão ficar na empresa por um período mínimo de seis meses a, no máximo, dois anos, com uma jornada diária de 6 horas.

O processo seletivo inclui testes de conhecimentos, dinâmica de grupo e entrevista com RH e liderança das respectivas áreas. A bolsa tem valor compatível com o mercado e os benefícios incluem Gympass (serviço de assinatura para academias), seguro de vida, auxílio de alimentação e transporte.

A Ford está estabelecida no Brasil desde 1919, onde mantém a sede administrativa da América do Sul, o Centro de Desenvolvimento de Produto e o Campo de Provas de Tatuí.

Inscrições: até o dia 6 de outubro no site da Ford, por meio deste link.