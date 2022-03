15 franquias para investir no setor que mais cresce a partir de R$ 19 mil

Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), pelo segundo ano consecutivo, as franquias do segmento de Casa e Construção foram as que mais cresceram. Os negócios do segmento avançaram 19,3% em 2021 em comparação ao ano anterior.

Com o isolamento da pandemia, muitas pessoas aproveitaram para reformar e decorar os lares, o que ajudou o segmento a crescer. A tendência continuou a se manter no ano passado, apesar da flexibilização, com o fator adicional que foi o aquecimento da construção civil.

Por isso, EXAME selecionou algumas opções de franquias do segmento de decoração e construção para quem quiser aproveitar o bom momento do ramo. Como qualquer empreendimento, o ideal é estudar o mercado e conversar com outros franqueados antes de assinar o contrato.

Confira, a seguir, quinze franquias do setor de Casa e Construção para abrir uma empresa com até R$ 19 mil:

1. sofacomzelo

Com 12 anos de mercado, a sofacomzelo é uma rede especializada em higienização e blindagem de estofados, do mesmo grupo da Dryjet, especializada na limpeza de automóveis. A rede tem planos de chegar a 40 unidades até o final de 2022.

Investimento inicial: R$ 19 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 06 a 18 meses

2. Blue Sol Energia Solar

Há 12 anos no mercado, a Blue Sol é uma rede de franquias especializada em energia solar fotovoltaica. A empresa possui 200 franquias em atividade e deve chegar à marca de 500 unidades em 2022. A franquia possui um modelo de negócio home based em que o franqueado se dedica exclusivamente ao relacionamento com os clientes, venda de sistemas de energia solar fotovoltaica e à avaliação técnica do local onde os sistemas serão instalados. A franqueadora, por sua vez, fica responsável pela engenharia, desenvolvimento de projeto, instalação dos sistemas de energia solar, homologação e conexão à rede elétrica.

Investimento inicial: R$ 25 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 4 meses.

3. Love Gifts

Criada em 2014, a Love Gifts é uma rede focada em presentes e objetos de decoração. A primeira loja foi inaugurada em Campina Grande (RN) e, desde então, a Love Gifts já soma 65 unidades em funcionamento. Em 2021 a rede ultrapassou a marca dos R$ 9 milhões em faturamento. Para 2022, a expectativa da marca é alcançar 100 lojas em atuação e faturamento de R$ 15 milhões.

Investimento inicial: Entre R$ 28 mil (home based) a R$ 122 mil (lojas)

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 12 a 30 meses

4. Doutor Sofá

A rede de franquias Dr. Sofá é especializada em limpeza e impermeabilização de estofados (sofás, colchões, estofados de veículos, entre outros). Criada em 2013, em Joinville (SC), tem mais de 200 unidades, sendo quatro próprias.

Investimento inicial: a partir de R$ 32 mil (home based)

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 6 meses

5. Tintas MC

Fundada em 1964, a Tintas MC é uma rede de lojas de tintas do Brasil. Com mais de 160 unidades, a marca atua nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Bahia, Rondônia e Distrito Federal. A atuação do franqueado está na gestão do negócio com foco na área de vendas internas e externas e controle do estoque. Além de desenvolver relacionamento e promover eventos locais com os pintores, arquitetos e designers de interiores.

Investimento inicial: de R$ 80 mil (conversão e shop in shop) a R$ 305 mil (loja tradicional)

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 24 a 36 meses

6. Prospecta Obras

Fundada em 2008, a rede é uma solução que entrega informações sobre construções civis em andamento em todo o Brasil, reduzindo custos e otimizando o trabalho de lojistas e indústrias do setor. Em 2014, entrou para o ramo de franquias e, desde então, acumula 92 franquias distribuídas em mais de 70 cidades de todo o país.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): até 6 meses

7. Moldura Minuto

Criada em 1999, a Moldura Minuto é especializada em emolduramento e instalação de quadros, além de venda de fotos e peças de arte. Atualmente, a companhia possui 60 unidades situadas em 25 cidades brasileiras, Desde 2019, a franquia conta com um e-commerce para atender clientes de todo o Brasil.

Investimento inicial: a R$ 110 mil (smart)a R$ 240 mil (lojas convencionais)

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 13 e 24 meses

8. Pormade Portas

Com sede em União da Vitória, interior do Paraná, a Pormade Portas é uma rede que fabrica e vende kits prontos e avulsos de portas, rodapés, biombos, papéis de parede, fechaduras e outros acessórios para a casa. Atualmente, a rede possui 40 lojas que funcionam como um showroom físico de demonstração de produtos, que dá suporte e bagagem para que o franqueado possa realizar a venda por meio da plataforma de e-commerce da rede.

Investimento inicial: R$ 120 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 12 meses

9. ENERGY BRASIL

Fundada em São José do Rio Preto (SP), em 2018, a Energy Brasil tem 432 unidades, sendo 430 franquias e duas próprias. Os modelos de negócio são store e contêiner. O papel do franqueado é fazer a comercialização, instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos.

Investimento inicial: R$ 150 mil (store e contêiner)

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 12 meses

10. iGUi

A iGUi é fabricante de piscinas em PRFV (poliéster reforçado com fibra de vidro) e está presente com indústrias (máster franquias) e lojas (franquias) em mais de 50 países. A rede iniciou suas atividades na cidade de Gravataí (região metropolitana de Porto Alegre), no Rio Grande do Sul, em junho de 1995. Atualmente conta com mais de 1.200 unidades entre lojas de piscinas e franquias TRATABEM no Brasil e exterior, nos cinco continentes.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil.

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 24 meses

11. Euro Colchões

Fundada em 2005, a Euro Colchões é uma marca de colchões premium, com atuação em toda a Região Sudeste. São mais de 65 lojas espalhadas pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Investimento inicial: R$280 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 24 meses

12. Disensa

A rede de franquias de material de construção da multinacional suíça LafargeHolcim chegou ao Brasil em 2018. Desde então, acumulou mais de 226 unidades e, só no ano passado, aumentou o número de franqueados em 60%. A companhia atua com dois modelos: novas franquias e conversão de lojas de material de construção que já estão funcionando, mas querem integrar a rede.

Investimento inicial: entre R$ 300 mil até R$ 600 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 18 meses (lojas novas) e 12 meses (conversão)

13. Evviva

Criada em 2002, a fabricante e lojas de móveis planejados, a Evviva entrou no mercado de franquias recentemente. Com um parque fabril na cidade gaúcha de Bento Gonçalves, a rede é conhecida por fabricar peças em MDF. A Evviva possui diferentes modelos de franquias e tamanhos de loja, que variam de acordo com a praça em que será localizada e a expectativa de faturamento do franqueado.

Investimento inicial: Entre R$ 500 mil e R$ 1,5 mi de reais.

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 18 a 36 meses

14. Casa do Construtor

A Casa do Construtor é uma rede de franquias especializada em locação de equipamentos para construção civil, pequenos reparos, manutenção, limpeza pesada e jardinagem. Fundada em 1993, as lojas oferecem opções desde itens como container, andaime, betoneira, rompedor, misturador, compactador de solo, gerador até peças mais leves como furadeira e serras. Atualmente, possui 400 unidades em todo o Brasil e duas unidades no Paraguai.

Investimento inicial: a partir de R$ 661 mil

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 36 a 42 meses

15. FranPaint

A FranPaint uma franquia de fábrica de tintas que, atualmente, conta com três unidades localizadas em São Bernardo do Campo, Santa Cruz do Rio Pardo e Franca. A expectativa é que nos próximos dois anos a FranPaint atinja a marca de 12 franquias.

Investimento inicial: R$ 1,5 milhão

Previsão de retorno (estimado pela franqueadora): 24 meses