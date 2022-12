Sucesso de público após gols contra Sérvia, Richarlison fecha com a Brahma

Os dois gols contra a Sérvia no primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Catar impulsionaram o nome de Richarlison, atacante do Tottenham, da Inglaterra. O sucesso em campo transbordou para fora das quatro linhas e os feitos e posicionamentos do atleta correram o país em diversas matérias e postagens.

Aproveitando o momento, a Brahma apresenta o atleta como o seu mais novo embaixador. Segundo a marca, a parceria pode ser o sinal de que uma sexta estrela pode pintar na camisa brasileira. O discurso está baseado em alguns elementos históricos:

Técnico gaúcho no comando

Franceses campeões na edição anterior

Competição disputada em um país asiático

Goleiro do Palmeiras entre os convocados

Camisa 9 com a inicial “R”

Da última vez que esses fatos aconteceram, o Brasil conquistou o título e colocou a quinta estrela no peito. Foi em 2002, no Japão, em vitória por 2 x 0 contra a seleção alemã, com dois gols do Ronaldo Fenômeno.

“Fico muito feliz em me juntar a uma marca que sempre esteve ao lado da Seleção Brasileira. Quando pensamos em Brahma, as primeiras lembranças são o futebol, a alegria do povo e os torcedores vibrando", afirmou Richarlinson, em nota.

A Brahma é uma das patrocinadoras mais longevas da seleção brasileira de futebol, está de 1958 com o time.

