Stellantis contrata chefe de design da Renault em busca de recuperar terreno na Europa

Dona de marcas como Fiat, Jeep e Peugeot, a Stellantis anunciou a contratação de Gilles Vidal, um executivo de alto escalão do departamento de design da francesa Renault, para liderar uma transformação das marcas europeias do grupo.

A nomeação foi vista pelo mercado como uma vitória do CEO do grupo, o italiano Antonio Filosa, indicado para a presidência global do conglomerado em maio.

Vidal, que trabalhou na PSA, antecessora da Stellantis, antes de ingressar na Renault em 2020, será o chefe do design das marcas europeias do grupo, substituindo Jean-Pierre Ploué, que deixará o cargo, segundo anúncio da Stellantis nesta sexta-feira, 25. Ele assumirá a posição em 1º de outubro e trabalhará em estreita colaboração com Ralph Gilles, diretor de design da Stellantis.

A nomeação de Vidal ocorre num momento em que a Stellantis busca se recuperar em vários de seus principais mercados, incluindo a Europa, onde a demanda permanece estagnada. A montadora também tem lidado com o avanço das companhias chinesas, como a BYD.

A Stellantis registrou um prejuízo líquido de € 2,3 bilhões (US$ 2,7 bilhões) no primeiro semestre deste ano.

O currículo de Gilles Vidal

Vidal começou sua carreira na marca Citroën, hoje da Stellantis, em 1996, liderando projetos de design para veículos como o Peugeot 308, 3008 e 208, bem como para o Renault Scenic e o Renault 5, todos eleitos a "Carro Europeu do Ano".

Na Renault, liderou o design da marca Renault e também do braço de veículos elétricos do grupo, Ampere.

Vidal é o quarto executivo de alto escalão a deixar a Renault nos últimos meses, após as saídas do chefe de engenharia Gilles Le Borgne, do diretor financeiro Thierry Pieton e de Luca de Meo, ex-CEO.