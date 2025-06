Startup da Bahia recebe aporte de KPTL e Cedro Capital para evitar 'dor de cabeça' para empresas

A GRTS Digital, startup baiana que revolucionou a gestão de relações trabalhistas e sindicais, acaba de receber R$ 3,4 milhões em um aporte de investidores. O dinheiro vem do Fundo GovTech, gerido pela KPTL e Cedro Capital, e será usado para impulsionar a expansão da empresa, além de lançar uma unidade voltada para escritórios de contabilidade.

A plataforma da GRTS Digital usa inteligência artificial para automatizar a gestão de acordos coletivos de trabalho, um processo que, até hoje, era feito manualmente e gerava erros custosos para empresas. A ferramenta da startup ajuda empresas de grande porte a monitorar negociações, garantir conformidade legal e evitar passivos trabalhistas — uma dor enorme no mercado, visto que, nos últimos dois anos, as empresas brasileiras pagaram cerca de R$ 90 bilhões em sentenças trabalhistas, muitas delas causadas por falhas nesse processo.

A motivação para criar a startup veio da experiência do CEO Uirá Menezes e seus sócios como gestores de relações trabalhistas e sindicais, que vivenciaram as dificuldades do processo manual de gerenciamento desses acordos. Eles identificaram uma grande oportunidade para transformar esse setor com tecnologia, especialmente em um momento em que a inteligência artificial estava começando a ser um fator essencial para melhorar a produtividade e reduzir riscos no mercado de trabalho.

O que vem por aí?

Com o investimento, a GRTS Digital projeta alcançar R$ 25 milhões de faturamento até 2027. “Além do capital financeiro, estamos buscando um ‘smart money’ para fortalecer nossa equipe e nos posicionarmos como a principal referência no setor”, diz Uirá Menezes, CEO e cofundador da empresa.

A empresa, que já tem mais de 440 mil instrumentos coletivos em sua base de dados, atende gigantes como Unilever, Heineken, e Burger King, e agora quer expandir sua oferta para pequenos e médios negócios por meio da GRTS Contábil, sua nova unidade voltada a contadores.

“A GRTS Digital resolve um problema complexo de gestão trabalhista e sindical, trazendo mais eficiência e transparência para as empresas e garantindo melhores condições para os trabalhadores”, diz Alessandro Machado, sócio-diretor da Cedro Capital.