Unilever Alimentos e CJ Selecta investem € 5,5 milhões em agricultura regenerativa no Cerrado

A Unilever Alimentos, unidade do grupo Unilever, gigante de bens de consumo, e a CJ Selecta, produtora nacional de concentrado proteico de soja, óleo de soja e fertilizantes, anunciam o lançamento do Renova Terra, programa que investirá 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) na transição de produtores para a agricultura regenerativa na produção de soja no Cerrado brasileiro.

O projeto tem meta de aplicar as práticas em até 45 mil hectares até 2030, o equivalente a 70 a 90% da pegada de soja usada pela marca Hellmann’s no Brasil.

Além de melhorar a saúde do solo, o programa busca aumentar produtividade, resiliência e rentabilidade dos agricultores, promovendo impacto ambiental, social e econômico positivo. A iniciativa está alinhada à meta global da Unilever de implantar práticas regenerativas em 1 milhão de hectares até 2030, integrando sua estratégia de impacto positivo em clima, natureza e inovação baseada em ciência.

Agricultura regenerativa

O Renova Terra será desenvolvido ao longo de cinco anos e meio nas regiões do Sudoeste Goiano, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais, com participação de até 45 produtores que receberão apoio técnico e financeiro. A implementação será feita em parceria com a TechnoServe, organização sem fins lucrativos que apoia fazendas e mercados regenerativos em mais de 35 países.

O programa conecta esforços entre a Unilever Alimentos, que controla marcas como Hellmann’s, Maizena e Knorr, e a CJ Selecta. Segundo Rodrigo Visentini, presidente da Unilever Alimentos no Brasil, a sustentabilidade é a base de tudo o que fazemos e o Renova Terra representa uma resposta concreta aos desafios ambientais atuais.

Patrícia Sugui, gerente de ESG da CJ Selecta, destaca que o projeto vai além da sustentabilidade, promovendo transformação na forma de cultivar soja no Brasil, e complementa o posicionamento do país como referência global em soluções inovadoras no agronegócio. “Estamos muito orgulhosos de unir forças com a Unilever em um projeto que vai além da sustentabilidade. O Renova Terra representa uma verdadeira transformação na forma como cultivamos soja no País”, diz.

A iniciativa prevê monitoramento rigoroso dos impactos ambientais e produtivos, com indicadores de emissão de carbono, saúde do solo, biodiversidade, uso de defensivos agrícolas e resiliência das lavouras. A mensuração de carbono será feita por consultoria externa independente, assegurando rastreabilidade e transparência.

O financiamento do projeto é compartilhado entre Unilever Alimentos e CJ Selecta, que oferecem suporte financeiro, capacitação e assistência técnica para que os produtores possam adotar as práticas regenerativas. A escalabilidade ocorrerá de forma gradual, com previsão de alcançar 20 mil hectares até 2027 e 45 mil hectares até 2030.