South Summit Amazônia: evento de inovação terá edição especial em Belém antes da COP30

Um dos principais eventos de inovação da América Latina, o South Summit Brazil, criado há quatro anos em Porto Alegre, vai desembarcar em Belém com uma edição especial voltada para clima, bioeconomia e sustentabilidade.

Marcado para os dias 15 e 16 de julho, o South Summit Brazil Amazônia será realizado na Estação das Docas, às margens da baía do Guajará.

O evento acontece num momento decisivo para a região. Belém será a sede da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, em novembro de 2025.

A cidade vive um processo acelerado de transformação urbana para receber o evento, que deve atrair mais de 30 mil participantes do mundo todo. O South Summit Amazônia será uma espécie de ensaio geral — com foco em negócios, inovação e desenvolvimento sustentável.

“Vamos usar o evento como um laboratório de testes para a COP”, afirma Wagner Lopes, country manager do South Summit Brazil. “Será um ponto de encontro global para líderes empresariais interessados em gerar negócios nas áreas de mudanças climáticas e bioeconomia.”

A edição amazônica do South Summit é um movimento estratégico para posicionar o Brasil como protagonista na economia verde.

A proposta é transformar Belém em uma referência de inovação sustentável na América Latina, atraindo startups, investidores e empresas interessadas em soluções de impacto.

“Queremos explorar o potencial do Brasil como projeto de baixo carbono. Dar visibilidade aos negócios da região Norte, mas também trazer ao país soluções internacionais”, diz Lopes.

Segundo ele, a expectativa é reunir até 2.000 participantes. Haverá marketplace, rodadas de negócios, lounges, dois palcos e cerca de 120 palestrantes, incluindo nomes nacionais e internacionais. "Nosso objetivo é que o evento cresça junto com o ecossistema local", afirma.

Trilha de conteúdo do South Summit Amazônia

A programação será centrada em temas conectados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e à Agenda 2030. Os conteúdos serão divididos em áreas como:

Mudanças climáticas Sustentabilidade e ESG Descarbonização Transição energética Infraestrutura sustentável Bioeconomia Economia circular Climate techs



"O mundo agora olha para o Norte"

A escolha de Belém não é casual. A capital paraense será palco da COP30, e o governo local quer aproveitar o South Summit para antecipar os debates e apresentar soluções.

“Belém está se preparando. É um verdadeiro canteiro de obras”, afirma André Godinho, secretário extraordinário da COP30. “Vamos lançar no South Summit um pacote de incentivos para atrair empresas de tecnologia para o centro histórico da cidade.”

Segundo ele, além da infraestrutura, a cidade está investindo em serviços, hotelaria e legislação específica para se tornar um polo de inovação verde. “O mundo agora olha para o Norte. O nosso esforço é para que esse legado permaneça no pós-COP.”

A Amazônia no centro das conexões

Para os organizadores, o evento é mais do que uma conferência. “O South Summit é um movimento para conectar pessoas, ideias e propósito. A inovação pode transformar realidades e gerar impacto econômico e social”, diz José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil.

Keynes Lemos, secretário adjunto de Ciência e Tecnologia do Pará, resume a ambição local: “Um evento dessa magnitude coloca a Amazônia no coração do Brasil. É uma oportunidade para mostrar soluções sustentáveis ao mundo.”

O que vem pela frente

A venda de ingressos será divulgada nas próximas semanas. Parte das entradas será destinada a comunidades e marcas apoiadoras, mas haverá também comercialização ao público geral.

O evento é correalizado com a IE University. A EXAME é media partner do South Summit Brazil em Porto Alegre.