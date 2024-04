"Papel das empresas no combate à fome é fundamental", diz diretora do Pacto contra Fome

Seis em cada dez pessoas no Brasil (125 milhões) vivem em algum nível de insegurança alimentar, 20 pontos percentuais a mais que há apenas duas décadas, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (PENSSAN).

No grau mais severo de insegurança, o da fome, o número de brasileiros mais do que dobrou no mesmo período e hoje são 33,1 milhões de indivíduos sem comida suficiente em casa.

Para Maria Siqueira, Diretora de Políticas Públicas e Projetos do Instituto Pacto Contra a Fome, reverter esse cenário é complexo e desafiador, mas possível se houver uma união de forças. Prestes a completar um ano de atividades, o PCF é um movimento suprapartidário que atua exatamente articulando governo, setor privado e sociedade civil para realizar essa mudança, de forma estrutural e permanente.

Nesta entrevista, Maria analisa por que regredimos tanto em 20 anos e qual é o papel das empresas na virada desta página, atuando no combate à fome, à insegurança alimentar e ao desperdício de alimentos.

Como o Brasil se movimentou no combate à fome nas duas últimas décadas?

Nesse período, o país passou por momentos de comemoração e de pesar nessa luta. Na primeira década dos anos 2000, os indicadores de crescimento econômico, empregabilidade e redução da pobreza e extrema pobreza nos mostravam um cenário macro positivo. Isso se deu pela estabilidade da economia, pelo investimento do governo em programas de inclusão socioeconômica e pelo compromisso de demais setores na melhoria das condições sociais.

Ao mesmo tempo, tivemos a implementação e o fortalecimento de políticas públicas intersetoriais focadas na garantia da segurança alimentar das populações mais vulneráveis. Assim, entre 2004 e 2013, a fome caiu pela metade, saímos do Mapa da Fome da ONU, mas ainda éramos cerca de 7 milhões de pessoas. No entanto, nos anos seguintes a fome voltou a crescer e, em 2018, alcançou 10,3 milhões de pessoas no Brasil.

O que aconteceu ao longo desses 20 anos para chegarmos a patamares tão preocupantes de insegurança alimentar?

O aumento dos indicadores de insegurança alimentar entre 2014 e 2018 foi causado por uma série de fatores, entre eles cortes nos orçamentos de políticas públicas que vinham demonstrando resultados efetivos e também o acirramento da crise econômica.

Neste cenário de avanço dos indicadores de fome chegamos a 2020, quando a pandemia causou uma exacerbação desses números. Aqui, falamos de uma crise de fome, que só agravou aquilo que já voltava a ser cotidiano para o Brasil. Segundo dados da rede PENSSAN de 2022, último dado disponível, são 33,1 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, o que representa mais de 15% da população brasileira, e um total de 125 milhões em insegurança alimentar.

Os 3 graus de insegurança alimentar Leve – Incerteza se terá comida futuramente. A pessoa abre mão da qualidade em prol da quantidade Moderada – A pessoa muda seus hábitos alimentares e come menos Severa (fome) – Sem comida ou dinheiro para comprá-la, a pessoa faz uma refeição diária ou fica um dia (ou mais) sem se alimentar Fonte: Rede PENSSAN

Por que mudar essa realidade é tão desafiador?

Atuar no combate à fome é um desafio porque suas causas são bastante complexas e requerem uma atuação, de médio e longo prazo, de diferentes frentes do governo e da sociedade civil. Nós, do Pacto Contra a Fome, acreditamos que apenas com uma atuação conjunta, inteligente e articulada, e que envolva os diversos atores da sociedade, como iniciativa privada, governos e sociedade civil, seremos capazes de criar as condições necessárias e perenes para erradicar a fome no Brasil.

Quais são os maiores desafios hoje para o efetivo enfrentamento da insegurança alimentar, especialmente no nível mais severo?

Primeiro, precisamos de políticas públicas estruturantes e de caráter permanente focadas em combater as causas raízes da fome: a pobreza, a desigualdade social e a dificuldade de acesso ao alimento. Por exemplo, garantir o acesso à renda e ao trabalho digno são essenciais em um país que tem aproximadamente quatro em cada dez brasileiros vivendo na pobreza ou na extrema pobreza, segundo dados do IBGE.

Também o preço dos alimentos impacta diretamente as questões de segurança alimentar. Em uma lógica de mercado, a renda é fundamental para o acesso ao alimento, mas ela sozinha não é suficiente. É necessário pensar em ações que permitam que as pessoas acessem essa comida, como por exemplo, aumentando a disponibilidade de aparelhos de segurança alimentar nos espaços públicos e promovendo mudanças em como produzimos, distribuímos e garantimos que a comida chegue à mesa de todos.

Qual é o papel do setor privado nessa missão?

O setor privado detém um grande poder de pressão sobre o setor público e pode usar essa capacidade em favor de políticas públicas que atuem nas causas da fome e da insegurança alimentar.

Especificamente, que funções dentro dessa força-tarefa de erradicação da fome cabem às empresas?

Há muitas maneiras de contribuir e as empresas têm se dedicado a criar soluções e ações conectadas à sua política de ESG. Internamente, criando programas que promovam a saúde e a segurança alimentar dos seus funcionários, principalmente oferecendo condições de trabalho dignas e justas, e espaços de alimentação saudáveis.

Podem desenvolver também programas voltados à redução da insegurança alimentar, seja dos colaboradores e do seu entorno ou, de maneira mais ampla, nas cidades. Por fim, podem apoiar iniciativas do terceiro setor, como parceiros fundamentais e viabilizadores financeiros de toda a estratégia de superação da fome no país.

O quanto o setor privado tem avançado nesse sentido?

Olhando para o contexto geral das iniciativas que temos hoje, há boas experiências, mas ainda estamos longe da mobilização necessária. Pelo último censo Gife (2022/2023), o investimento social privado foi de R$ 4,8 bilhões em 2022, um crescimento de 20% sobre a média dos valores aportados entre 2015 e 2019.

No entanto, os valores aplicados em ações relacionadas às causas da fome chegam próximos a 10% desse total e ainda estão distantes do ideal. Além disso, muitas das ações contempladas são para atendimentos emergenciais, como distribuição de alimentos, e não construção de medidas estruturantes e permanentes não suscetíveis a mudanças de governos.

Há iniciativas realmente relevantes acontecendo?

Sim. Temos muitos casos de grandes doadores e empresas que investem em ações no seu entorno ou nas comunidades locais demonstrando que é possível atuar de maneira assertiva e eficaz e obter bons resultados no combate à fome e ao desperdício.

Já na cadeia de alimentos, as companhias têm papel fundamental no engajamento em medidas de redistribuição de alimentos, reduzindo o desperdício em favor do combate à fome, como é o caso das empresas que contribuem com o Todos à Mesa ou com o Mesa Brasil, do Sesc.

Além de evitar o desperdício de alimentos, elas facilitam, com essa ação, o acesso ao alimento. Mas vemos como necessário avançarmos para contribuir com a construção de métricas e indicadores para a mensuração de resultados das empresas nessas agendas.

Quanto ao desperdício de alimentos, ponto crucial nesse contexto, como o setor privado pode fazer diferença?

A atuação do setor privado é fundamental nessa questão. Além da força que as empresas detêm para educar e conscientizar e fazer ações contra o desperdício internamente, é possível, dependendo do setor a que se dedicam, empreender ações e soluções que ajudem a reduzir os indicadores do desperdício.

Uma iniciativa importante para conectar essas ações é a retomada, neste ano, da Estratégia Intersetorial para a Redução de Perdas e Desperdício de Alimentos, liderada pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que deve liderar as ações intersetoriais e cuja participação da iniciativa privada é imprescindível para que os esforços para reduzir o desperdício de alimentos sejam coordenados e seus impactos alavancados.

Desperdício de alimentos no Brasil 55 milhões de toneladas de alimentos vão parar no lixo todos os anos no país. Isso é 8 vezes a quantidade necessária para alimentar os 33 milhões de brasileiros que passam fome Os consumidores são responsáveis por apenas 13% do desperdício. Os outros 87% cabem às empresas envolvidas na cadeia de alimentos, do campo ao varejo. Fonte: Mapa da Fome e do Desperdício de Alimentos no Brasil 2022

Que mecanismos o PCF vem usando para estimular as empresas a integrar ações que contribuam para a erradicação da fome?

Temos trabalhado fortemente na criação de conexões com o setor produtivo por meio de ações de mobilização com relação à pauta da fome e do desperdício de alimentos. Acreditamos que a informação e o entendimento mais aprofundados sobre essa temática e suas consequências é a ferramenta mais eficiente para unir os setores em torno de soluções.

O que a iniciativa privada tem a ganhar ao apoiar um Brasil sem fome? Por que esta é uma luta que beneficia a todos?

A atuação das empresas nesse âmbito também as beneficia porque, apesar de parecer distante, a fome afeta a sociedade toda, direta e indiretamente. Existe um ciclo vicioso que começa nas causas raízes da fome, que são a desigualdade, a pobreza e a dificuldade de acesso ao alimento, e compromete toda a estrutura social do país – inclusive o setor privado.

Precisamos criar um novo ciclo para o país, que contribua para o nosso desenvolvimento social e econômico por meio de trabalhadores bem alimentados, que se tornarão, também, consumidores da iniciativa privada. Então, o combate à fome traz às empresas a possibilidade de se conectarem com a sociedade e com seus próprios objetivos, demonstrando que seus valores e propósitos estão alinhados com a atuação social.