Nova Labubu? Império dos patinhos de borracha tenta não afundar com inflação e guerra comercial

A cantiga infantil diz que cinco patinhos foram passear — e, na vida real, parece que eles saíram de Londres para tentar conquistar o mundo. A Duck World, rede britânica especializada em patinhos de borracha, faturou US$ 71,2 mil em seu primeiro ano operacional e tenta não afundar com a inflação alta do Reino Unido.

A inflação no Reino Unido tem impactado diretamente o mercado de varejo, e a Duck World não está imune à pressão econômica. Com o aumento dos custos operacionais, como aluguéis comerciais, salários e preços de matérias-primas, a empresa foi forçada a reajustar seus preços.

“Os últimos meses têm sido bastante desafiadores”, disse Irina Fedotova, ex-trabalhadora do setor de fintech e co-fundadora da Duck World, à CNBC. Ao lado de seu sócio, Filip Perkon, Fedotova abriu a primeira das lojas da Duck World — chamadas de “ninhos” — com a missão de “espalhar felicidade”.

Os problemas econômicos do país-sede da Duck World levaram a empresa a elevar os preços dos produtos para garantir a continuidade das operações, segundo Fedotova.

Um patinho da loja têm preços que variam de £ 5 para os modelos mais simples, até valores mais altos para edições limitadas ou personalizadas, que podem chegar a centenas de libras.

A variedade de patinhos inclui desde os clássicos amarelos até modelos exclusivos e temáticos, como os inspirados em personagens de filmes e celebridades — nem o Rei Charles escapou.

Qual a estratégia da Duck World?

A Duck World mantém um nível elevado de estoque, equivalente a 224 dias de vendas. Além de garantir abastecimento constante, pode ser benéfico durante períodos de alta demanda, como nas férias ou promoções especiais.

A estratégia também traz desafios. A empresa pode enfrentar problemas relacionados à obsolescência dos produtos, especialmente se os itens não forem vendidos rapidamente. O risco de desatualização de modelos, como patinhos com designs sazonais ou colecionáveis, pode resultar em perdas financeiras.

Quando comparado à média do setor, que mantém 97 dias de vendas em estoque, o número da Duck World é significativamente mais alto, o que pode indicar uma possível ineficiência no gerenciamento do inventário. O excesso também pode gerar custos adicionais com armazenagem e comprometer o fluxo de caixa da empresa, caso as mercadorias não sejam movimentadas com rapidez.

Além disso, a venda de patinhos de borracha tem uma margem de lucro bruta muito alta. Segundo o analista de varejo Jonathan De Mello, em entrevista à CNBC, estima-se que a margem de lucro bruta da empresa esteja entre 70% e 85%, devido ao baixo custo de produção dos itens e à demanda constante.

“A Duck World está em uma posição única para gerar altos retornos, pois sua produção é simples e barata, com custos de produção bem abaixo do preço de venda ao consumidor”, afirmou De Mello.

Passeio pelo mundo

Apesar de operar em um mercado desafiador, a Duck World tem se mostrado resiliente. A empresa já opera com cinco lojas localizadas em áreas estratégicas de Londres e acaba de abrir a primeira unidade internacional em Miami Beach.

A localização foi escolhida estrategicamente, alinhando-se com o evento Art Basel Miami Beach, que atrai milhares de turistas e artistas para a cidade. A loja tem 1.500 metros quadrados e é a maior loja de patinhos de borracha da América do Norte.

A empresa também planeja expandir para outros mercados turísticos de alto potencial, como Paris, Amsterdã e Hong Kong, além de explorar novos canais de vendas online para atender uma base de consumidores global.

O mundo dos patos

O conceito da Duck World é transformar um brinquedo infantil clássico, o patinho de borracha, em um item de colecionador e um fenômeno cultural.

A empresa conta com uma linha de mais de 700 modelos diferentes de patinhos, incluindo desde os tradicionais patinhos amarelos até modelos mais exclusivos e criativos, como o "Spidy Duck", inspirado no Homem-Aranha, e o "Telephone Booth Duck", em homenagem às famosas cabines telefônicas vermelhas de Londres.

As lojas costumam adotar uma abordagem imersiva, com vitrines instagramáveis e experiências interativas, incentivando os consumidores a tirar fotos e compartilhar nas redes sociais, o que, por sua vez, ajuda a divulgar a marca de forma orgânica.

Quem quer um patinho?

O público-alvo principal são millennials (nascidos entre 1981 e 1996), que buscam produtos que remetam à nostalgia de sua infância, além de turistas em busca de souvenirs exclusivos.

Especialistas em comportamento do consumidor apontam que itens colecionáveis frequentemente evocam sentimentos de nostalgia e alegria, ligando o comprador a experiências passadas ou a uma sensação de prazer imediato.

Esse apelo emocional e social é um dos fatores que explicam o crescente sucesso dos patinhos de borracha, especialmente em plataformas digitais como Instagram e TikTok.

Nessas redes sociais, itens colecionáveis têm se tornado virais, funcionando como formas de autoexpressão e contribuindo para a formação de comunidades de fãs e colecionadores. Um dos exemplos é a Labubu, boneca que deve ser responsável por uma alta de 350% no lucro da Pop Mart em 2025.

A guerra comercial no caminho

A empresa enfrenta desafios também no que diz respeito à cadeia de suprimentos. A maioria de seus produtos é fabricada na China, o que expõe a empresa às tensões comerciais entre os EUA e a China, além de tarifas elevadas que afetam diretamente os custos de produção.

Para mitigar esse risco, a Duck World está explorando alternativas de produção em outros países, mas ainda encontra dificuldades em replicar a eficiência da produção chinesa, que domina a fabricação de brinquedos devido à sua infraestrutura e capacidade de produção.

Apesar dos desafios, a Duck World continua a ser uma história de sucesso no varejo de nicho. A empresa já está planejando novas coleções sazonais e parcerias licenciadas com grandes marcas de entretenimento, como filmes e games.

A estratégia de diversificação de produtos também inclui a venda de merchandising personalizado, como patinhos de borracha exclusivos para empresas e eventos corporativos.

A empresa também está explorando a integração de tecnologia para melhorar a experiência de compra, com novos produtos como patinhos que mudam de cor e itens personalizados para clientes que desejam algo único.