Airbnb em Miami? Empresa incentiva brasileiro a investir em 'short stay' nos EUA

Brickell é hoje um dos bairros mais descolados de Miami. Mas isso não foi sempre assim: a região passou por uma transformação nas últimas décadas, especialmente a partir dos anos 2000.

Entre 2000 e 2016, a população do bairro triplicou, impulsionada pelo surgimento de inúmeros empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. O crescimento continuou nos anos seguintes, tornando Brickell o bairro mais denso da cidade, com uma população estimada em cerca de 40 mil habitantes em 2024.

O bairro se tornou um dos destinos mais procurados por investidores internacionais, principalmente da América Latina e Europa. Um dos empreendimentos mais recentes voltado para este público é o Domus Brickell Center, projeto da North Development que adota o formato de condo-hotel — o meio-termo entre condomínio residencial e hotel.

Domus Brickell Center (Domus Brickell Center/Divulgação)

Em outras palavras, o investidor pode usar o imóvel como moradia sempre que desejar. Nos demais períodos, pode disponibilizá-lo para locação de curta temporada com uma gestão profissional e automatizada. Todo o processo, desde a reserva até a administração de receitas, é centralizado na plataforma Domus Flats, desenvolvido pela própria incorporadora.

“O proprietário tem liberdade total de uso, mas sem se preocupar com nada. Tudo está integrado e pode ser gerenciado digitalmente, como se fosse um hotel cinco estrelas, mas com rendimento direto para ele”, afirma Christopher Lima, executivo sênior de vendas do Domus Brickell Center.

A primeira torre do Domus Brickell Center deve ser entregue ainda este ano, mas já estão com 80% dos apartamentos vendidos. Uma segunda torre deve ser entregue entre janeiro a abril de 2028

Faz sentido investir em Miami?

O projeto oferece studios e apartamentos de um e dois quartos, com preços a partir de US$ 500 mil. A entrada mínima é de 30%, com o saldo pago ao longo da obra, cujo prazo de entrega gira em torno de 28 a 30 meses.

As taxas do financiamento, segundo Lima, dependem do valor do imóvel. “Considerando um imóvel de US$ 500 mil, com 30% de entrada e financiamento em 30 anos a uma taxa de 6,5% ao ano [referente à hipoteca do país], o valor mensal das parcelas, referentes a principal e juros, fica em torno de US$ 1.879”, afirma o executivo.

A média de aluguel de curta temporada no bairro é de US$ 288.16 por diária em um quarto para 2 pessoas. Para dois quartos, varia entre US$ 570 e US$ 950.

Para o público brasileiro e da América Latina, o projeto conta com atendimento exclusivo da imobiliária Elite International Realty, que oferece programas de incentivo voltados exclusivamente aos compradores que adquirirem unidades do Domus Brickell Center com a assessoria.

Entre os benefícios, está o Fly&Buy, que concede crédito de US$ 5 mil no ato da escritura para clientes que viajarem aos Estados Unidos para concluir a compra. Outra vantagem é a bonificação de 1 milhão de pontos no programa de fidelidade da Azul Linhas Aéreas, também entregue no momento da escritura. Além disso, o comprador que indicar um amigo que também finalize a compra com a Elite recebe um crédito de US$ 20 mil por indicação concretizada. Os créditos são cumulativos.