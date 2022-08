Natural One busca negócios sustentáveis para prêmios de até R$ 90 mil

A empresa de sucos naturais Natural One, está de olho em empresas com algum propósito sustentável. A companhia anunciou a segunda edição de um programa que busca financiar pequenos negócios ligados à sustentabilidade com prêmios de até R$ 90 mil.

Chamada de Coletivo Natural, a iniciativa visa promover o empreendedorismo sustentável no Brasil. Para isso, além do prêmio em dinheiro, o projeto irá capacitar os negócios por meio de mentorias e um curso de empreendedorismo para os líderes. O período de inscrições vai até o final desta quarta, 31, no site.

Como funciona o programa

A proposta do Coletivo Natural é oferecer os mecanismos necessários para que ideias criativas e inovadoras possam efetivamente sair do papel. Além do apoio financeiro individual de R$ 30 mil, os três projetos vencedores receberão mentorias de executivos da empresa e especialistas do mercado como Gustavo Siemsen, CMO da Natural One; Geraldo Rufino, presidente do conselho na JR Diesel, recicladora de caminhões e Rafa Cappai, criadora da Espaçonave, comunidade-escola que promove educação focada no empreendedorismo sustentável.

Os selecionados também terão acesso a um curso da Espaçonave sobre investimentos em pequenos negócios.

“A Natural One tem como propósito promover uma vida mais saudável pela natureza, e o Coletivo Natural é uma iniciativa que traduz essa ideia em ações práticas. Ao darmos ferramentas – tanto o incentivo financeiro quanto o conhecimento para gerir o próprio negócio – a estes empreendedores, mostramos como é possível desenvolver uma ideia viável e economicamente rentável pautada pelo respeito à natureza”, explica o CMO da Natural One, Gustavo Siemsen.

Quem pode participar

Podem participar projetos e pequenos negócios que defendam alguma causa social ou ambiental em três temas estabelecidos pela Natural One. São eles:

alimentação saudável - ações que valorizam alimentos naturais ou promovam a consciência alimentar;

empreendedorismo sustentável - criação e distribuição de produtos, serviços ou expressões artísticas que propaguem ideias sustentáveis;

reciclagem criativa - iniciativas que atuam com a transformação de matérias-primas em novos produtos)

Após o término das inscrições, os jurados do Coletivo irão selecionar os dez projetos finalistas. Os empreendedores escolhidos passarão por votação popular, que acontecerá na página do Instagram da Natural One até 19 de setembro. Os vencedores serão anunciados nas redes sociais da Natural One no dia 27 de setembro.

