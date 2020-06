Mustang, Porsche e BMW: os esportivos mais vendidos em 2020; veja preços

Enquanto a indústria automotiva amarga uma retração de quase 80% das vendas, o segmento de carros esportivos (ainda) segue imune à crise. No acumulado de janeiro a maio, os emplacamentos cresceram quase 20% no país, segundo classificação da Fenabrave, com uma liderança expressiva da Porsche.

No entanto, o Ford Mustang continua bem posicionado no segmento, disputando a liderança com a concorrente alemã. A BMW também está bem situada com o esportivo Z4.

A expectativa para o futuro, entretanto, ainda é de incertezas para as montadoras que atuam em segmentos de luxo, que relatam que o consumidor de maior poder aquisitivo irá avaliar bem se deve ou não trocar de carro na crise.

Confira os carros esportivos mais vendidos do ano:

5º – Porsche Cayman

O esportivo Cayman pode custar a partir de 335.000 a 465.000 reais no país, prometendo potência e, é claro, o design característico da marca.

4º – BMW Z4

O conversível da BMW promete 258 e 340 cv de potência, dependendo da versão, e custa a partir de 359.950 reais no mercado brasileiro.

3º – Porsche Boxster

Outro conversível, só que da Porsche: o 718 Boxster custa cerca de 355.000 a 485.000 reais.

2º – Ford Mustang

O modelo da Ford também é um clássico com muitos fãs. No Brasil, o esportivo custa a partir de 354.990 reais.

1º – Porsche 911

Depois do lançamento da nova geração no ano passado no Brasil, o 911 tornou-se o modelo mais vendido do segmento esportivo em 2020, emplacando mais do que o dobro do segundo lugar do ranking. No mercado brasileiro, o modelo custa de 519.000 até 1,329 milhão de reais, dependendo da versão e opcionais.