McCain conclui compra da Forno de Minas; fundadores deixam o negócio

A McCain, marca canadense conhecida pelas batatas fritas congeladas, anunciou nesta terça-feira, 1º, a conclusão da aquisição total da Forno de Minas. Com a operação, a canadense que já era dona de 49% da empresa mineira desde 2018, passa a ser a única acionista e controladora da fabricante de pães de queijo.

Com a aquisição, a McCain se consolida no setor de alimentos congelados e expande sua oferta de produtos aos consumidores regionais.

“Estamos muito entusiasmados em integrar a Forno de Minas à família McCain Foods. Construímos uma forte parceria nos últimos cinco anos, fortalecendo a marca consolidada, acelerando o crescimento e aumentando sua liderança de mercado no Brasil”, diz Aluízio Periquito Neto, presidente do grupo McCain Brasil.

Em comunicado, a empresa informou que a equipe de gestão da Forno de Minas permanecerá na empresa como parte do plano de integração, apesar da saída dos fundadores do negócio.

“Valorizamos profundamente o negócio que a família Mendonça construiu. Estamos honrados em apoiar seu futuro crescimento no Brasil e no mundo, apresentando o pão de queijo a novos mercados.”

Além de assumir o controle da marca de pães de queijo, a companhia canadense também adquire a Sérya, empresa brasileira que fabrica produtos pré-formados de batata.

Crescimento da McCain no Brasil

A McCain Foods chegou no mercado brasileiro em 1992, mas só abriu primeira fábrica no país em 2022. A empresa investiu cerca de US$ 150 milhões.

“O Brasil é o quinto maior consumidor de produtos do setor em que atuamos e cresce a aproximadamente 8% anualmente. Acreditamos que tem potencial para chegar a ser o terceiro, perdendo somente para os Estados Unidos e Reino Unido”, afirma Aluízio Periquito, diretor geral da McCain no Brasil. Hoje, o Brasil ainda representa uma parte pequena da receita da McCain, que fatura mais de US$ 10 bilhões: o país responde por cerca de US$ 200 milhões anualmente.