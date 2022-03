Lucro da Petz sobe para R$ 32 milhões no 4º tri com impulso online

A Petz, rede de varejo voltada a produtos para animais de estimação, anunciou na noite de quarta-feira crescimento no lucro líquido do quarto trimestre, diante da elevação de vendas, especialmente no canal digital.

O lucro líquido da companhia entre outubro e dezembro de 2021 expandiu 16,2%, em comparação ao mesmo período do ano anterior, para 31,9 milhões de reais. No consolidado do ano, o faturamento da Petz foi de 2,5 bilhões de reais, um salto de 45% ante 2020.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) acelerou 31,1% no período, para 57,9 milhões de reais. Sem efeitos não recorrentes, a alta foi de 39,4%.

A receita bruta total trimestral foi de 694,5 milhões de reais, ganhos de 32,3% na comparação anual, sendo o oitavo trimestre consecutivo de expansão acima de 30%, de acordo com a Petz.

As vendas em mesmas lojas expandiram 16,9%, enquanto a receita bruta obtida pelo canal digital saltou 57,1%, a 214,5 milhões de reais.

O resultado financeiro da empresa evoluiu para 1,2 milhão de reais positivo, ante 4,1 milhões de reais negativos no ano anterior, pela entrada de recursos de captação com oferta de ações e melhores rendimentos de aplicações por causa de taxas de juros mais altas.

Vendas digitais

Das 37 lojas abertas em 2021, 15 delas foram inauguradas no quarto trimestre do ano. Enquanto isso, no ano, as vendas digitais cresceram 90%, representando 30% do total da rede. É um resultado que consolida os esforços da rede em criar uma atuação omnicanal, que une a presença digital a integrações com lojas físicas.

O crescimento no segmento online "se deu sob uma base comparativa já beneficiada pelo aumento da participação do digital como reflexo da pandemia", diz a Petz.

A busca da Petz por fortalecer a presença digital se incorpora à uma estratégia calçada em integrações de diferentes serviços. Por lá, há uma rede de clínicas veterinárias com 132 unidades e também centros de estética animal. A complementaridade de serviços vem, em boa medida, graças à uma ofensiva de aquisições nos últimos tempos. A Petz comprou a Zee.dog, a Cão Cidadão, a Cansei de Ser Gato e , mais recentemente, a Petix, de tapetes higiênicos.

A estratégia da Petz em comprar empresas concorrentes para trazer novos ares faz parte do esforço para criar um "ecossistema" no universo pet. O tema foi destaque na edição de janeiro da revista EXAME. Saiba mais.