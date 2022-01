KFC começa a oferecer 'frango vegetal' nos EUA

A icônica rede de fast food Kentucky Fried Chicken, mais conhecida como KFC, vai começar a oferecer frangos que não são de origem animal no cardápio a partir de 10 de janeiro em todos os restaurantes dos Estados Unidos.

A rede fechou uma parceria com a marca de carne vegetal Beyond Meat e já vinha testando os ingredientes desde 2019, quando ofereceu o frango frito vegetal em um restaurante da cidade de Atlanta, na Georgia.

Desde então, ambas as empresas trabalhavam para que a rede pudesse oferecer a opção vegetariana em todos os restaurantes.

Em 2020, Kentucky Fried Chicken e Beyond Meat expandiram o teste para selecionar restaurantes em mais duas cidades.

“A missão desde o primeiro dia foi simples - fazer o mundialmente famoso Kentucky Fried Chicken a partir de plantas”, disse Kevin Hochman, presidente da KFC dos Estados Unidos em comunicado à imprensa. “E agora, dois anos depois, podemos dizer que a missão foi cumprida".

A rede é a quarta maior cadeia de fast-food do mundo, com mais de 26 mil unidades, em mais de 145 países. A marca faz parte do grupo Yum! Brands, junto da Taco Bell e Pizza Hut.

Fundada em 2009, os produtos Beyond Meat são projetados para ter o mesmo sabor e textura da carne de origem animal. A empresa aposta em produtos que simulam o sabor e a textura, mas que são feitos 100% à base de plantas.

Em setembro de 2021, a Beyond Meat tinha produtos disponíveis em aproximadamente 128 mil pontos de varejo e serviços de alimentação em mais de 85 países em todo o mundo. No Brasil, a empresa chegou aos supermercados em julho de 2020.

Para divulgar a parceria, a KFC e a Beyond Meat estão lançando o “Magic Chicken Carpet” para a atriz, produtora e criadora Liza Koshy, que aparece para revelar o Kentucky Fried Miracle do Beyond Fried Chicken à base de plantas.

Liza ganhou fama nas redes sociais trazendo partes iguais de conteúdo como a ideia de frango frito à base de vegetais para fãs em todo o mundo.